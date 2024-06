Florin Tene, actual antrenor de portari, a avut un rol esențial în ascensiunea lui Florin Niță, unul dintre cei mai valoroși portari de la Campionatul European transmis în direct de Pro TV și VOYO.

Goalkeeper-ul în vârstă de 36 de ani și-a arătat clasa în toate partidele tricolorilor din Germania și a contribuit la accederea echipei lui Edi Iordănescu în optimile de finală, unde va da piept cu selecționata Olandei, condusă de Ronald Koeman, campion european în 1988.

Pentru Niță prezența la EURO e visul devenit realitate. A avut o copilărie grea, dar a trecut peste toate obstacolele. Drumul nu i-a fost pavat cu roze nici în fotbal, a început ca atacant, a avut și oameni care nu i-au dat șanse, însă unii antrenori iviți în cale au crezut în calitățile sale.

Tene a avut un rol mare. Într-un interviu pentru Pro TV, fostul portar de la Dinamo, Rapid și Steaua a evocat câteva secvențe din filmul copilăriei lui Niță, fotbalist care va împlini 37 de ani pe 3 iulie.

"Mă bucur pentru el că a intrat în istoria fotbalului românesc fiind cel mai în vârstă român, dar vă spun că nu se oprește aici. Va apăra și la un Mondial.

Băiatul a muncit de când era tânăr, a rămas fără părinți, la un moment dat a spart și lemne pentru a avea bani să mănânce", a declarat Florin Tene, într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.

Goalkeepers with the MOST SAVES at the @EURO2024????

2️⃣0️⃣ Giorgi Mamardashvili????????

1️⃣3️⃣ Florin Nita????????

1️⃣2️⃣ Gianluigi Donnarumma ????????

1️⃣2️⃣ Koen Casteels????????

1️⃣2️⃣ Martin Dubravka ????????

1️⃣2️⃣ Bart Verbruggen????????#footballvilla pic.twitter.com/EPDCJgj9oe