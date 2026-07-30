Meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO. Clubul din Letonia s-a impus în prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, scor 3-2, în direct la ProTV și pe VOYO.

Dorin Goian (45 de ani), fostul căpitan de la FCSB, a prefațat partida și este încrezător că fosta sa echipă se poate califica în turul următor al competiției.

Dorin Goian: ”FCSB va marca”

”Șanse de calificare sunt și cred că FCSB este o echipă peste FK Auda. Trebuie să reușim să fim mai atenți din punct de vedere defensiv și să evităm anumite greșeli. Sunt absolut sigur că vom marca. Important este să fim mai buni în defensivă și să nu primim goluri.

Va fi un sezon dificil pentru FCSB. Aseară am văzut și Craiova. Chiar dacă a ratat calificarea, mi se pare o echipă bună, o echipă care joacă fotbal. Inclusiv aseară a jucat bine. Este o echipă care are ritm și intensitate. Mie, personal, îmi place Craiova”, a spus Goian, potrivit iamsport.ro.

Echipa probabilă a FCSB și posibilii adversari

Echipa probabilă a FCSB (4-3-3): Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Radunovic - Cisotti, Gnahore, Tănase - Boutoutaou, Bîrligea, Oct. Popescu

Dacă FCSB va reuși să se califice în turul trei preliminar al Conference League, fosta campioană a României va înfrunta câștigătoarea din dubla manșă dintre Aluminij (Slovenia) și Dinamo Tirana (Albania). În tur scorul a fost 1-1, iar meciul s-a disputat pe terenul clubului sloven.