Cupa Mondială 2026 a început cu partida Mexic – Africa de Sud.

Cupa Mondială este unul dintre cele mai urmărite evenimente sportive din lume şi are loc la fiecare patru ani, pentru a desemna cea mai bună națională.

Însă, ediția din 2026 consemnează un moment inedit. Este pentru prima dată când turneul va lua startul cu un total 48 de echipe (faţă de 32 în 2022), dar a născut multe controverse în ultimele luni, săptămâni și chiar zile, câteva din cauza unor decizii absurde luate de SUA, una dintre gazdele întrecerii mondiale.

Fanii, nemulțumiți că Mexic – Africa de Sud a început cu întârziere

Întâlnirea de debut, cea dinte Mexic și Africa de Sud, deja i-a enervat pe fani, care au început să își verse nervii prin foarte multe postări pe site-urile de socializare. Concret, ei au fost deranjați de faptul că întâlnirea de deschidere a Cupei Mondiale 2026 a început cu o întârziere de aproximativ de 10 minute.

Ceremonia de deschidere a durat mai mult decât trebuia, iar partida dintre Mexic și Africa de Sud, în ciuda entuziasmului global, a născut și astfel de reacții de nemulțumire.

Un total de 1,5 miliarde de oameni au urmărit finala Cupei Mondiale din 2022. Aceasta reprezintă o creştere de 9% faţă de cei care au urmărit Cupa Mondială din 2014 din Brazilia.

Cupa Mondială a fost jucată de 22 de ori. Brazilia deţine cele mai multe titluri, cu cinci. Italia şi Germania sunt la mică distanţă, cu câte patru fiecare. Însă, pentru prima dată în istoria fotbalului, Cupa Mondială din 2002 a avut loc în două ţări diferite: Coreea de Sud şi Japonia