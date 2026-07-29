CSA Steaua își schimbă numele. FRF a aprobat modificarea. Cum se va numi echipa în noul sezon al Ligii 2

CSA Steaua își schimbă numele. FRF a aprobat modificarea. Cum se va numi echipa în noul sezon al Ligii 2 Fotbal intern
SPORT.RO
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Federația Română de Fotbal a aprobat miercuri cererea clubului din Ghencea de a schimba denumirea oficială cu care va participa în ediția 2026-2027 a Ligii 2.

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csa steauaSteaua Bucurestiliga 2
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Comitetul Executiv al FRF, întrunit pe 29 iulie 2026, a hotărât în unanimitate ca formația pregătită de Daniel Oprița să folosească o nouă titulatură. Astfel, echipa nu va mai evolua sub acronimul CSA Steaua, solicitarea clubului de a participa în competiții utilizând exclusiv marca Steaua București fiind validată oficial de către reprezentanții federației. Decizia se aplică imediat, odată cu startul noii ediții de campionat, programat în primul weekend din luna august.

  • Logo steaua csa
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Logo Steaua București
Logo Steaua / Foto: Imago Images
Logo Steaua / Foto: Imago Images
Logo Steaua / Foto: Imago Images
Logo Steaua
Logo Steaua
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Interdicție la transferuri înainte de prima etapă

Deși a clarificat aspectul identității, Steaua București se confruntă cu un impas major din punct de vedere sportiv. Roș-albaștrii riscă să înceapă prima etapă, de pe teren propriu, împotriva formației CSM Slatina, exclusiv cu jucători din propria academie. FIFA a dictat o interdicție la transferuri încă din 20 mai, împiedicând clubul să legitimeze cei zece fotbaliști cu care s-a ajuns la un acord în această vară, printre care Alexandru Albu, Sekou Camara sau Laurențiu Vlăsceanu.

Sancțiunea forului internațional a fost impusă după ce formațiile germane TSV Munchen și FC Imaning au solicitat plata grilei de formare în cazul lui David Andrei Leon, un junior legitimat în Ghencea la începutul anului 2024. Deși jucătorul s-a retras între timp, obligațiile financiare au rămas active, iar procesul de plată prin intermediul Camerei de Compensație FIFA (Clearing House) se desfășoară lent.

Impresara Anamaria Prodan, acuzată în spațiul public că ar fi facilitat această mutare prin prisma relației de rudenie cu oficialul care a semnat actele din partea clubului, colonelul Dragoș Barbu, a respins vehement ipoteza.

„Nu există așa ceva! Îmi e greață de toate «românismele» astea. De asta țara asta merge doar înapoi. Cum să cer eu favoruri pentru un junior?! Era un fotbalist foarte bun, care evolua în Germania. Steaua a avut actele lui și cred că toți cei care se ocupă de echipă sunt educați și înțeleg fotbalul. Cum să nu se știe că trebuie plătită grila de formare și promovare?! Oricine din fotbal cunoaște aceste situații”, a transmis Anamaria Prodan.

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