Președintele lui Inter rupe tăcerea: planul de miliarde de euro și adevărul crud despre fotbalul modern

Prezența în Australia este văzută ca un pas strategic pentru dezvoltarea brandului. Potrivit oficialului, turneul reprezintă o formă de recunoștință pentru suporterii care susțin echipa de la mare distanță.

Aflat alături de echipă la antipozi, președintele Giuseppe Marotta a detaliat strategia grupării milaneze pentru perioada următoare, în cadrul unui interviu acordat pentru Globo TV. Conducerea pune acum un accent sporit pe reconstrucție durabilă, consolidarea spiritului de echipă și apropierea de fanii de pe alte continente.

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Proiectul noului stadion

Marotta a subliniat că actualul complex „Giuseppe Meazza” nu mai îndeplinește standardele moderne de securitate, ospitalitate și confort. Noua arenă este considerată vitală pentru a genera venituri constante și pentru a asigura sustenabilitatea financiară a clubului.

„Oaktree, dând dovadă de o foarte mare înțelepciune și luciditate, este dispusă, împreună cu Milan, să propună o investiție de miliarde de euro pentru a atinge acest obiectiv, care reprezintă o necesitate”, a transmis Marotta.

Decalajul financiar dintre campionatele puternice ale lumii

Întrebat despre șansele echipelor din Peninsulă în fața forței economice a cluburilor din Anglia, președintele lui Inter a ținut să puncteze că succesul nu se cumpără exclusiv cu bani.

„În anii '80 și '90, Serie A era punctul de referință al fotbalului mondial. Astăzi, echilibrul s-a schimbat, iar decalajul economic față de Premier League este evident. Nu ne putem imagina că acoperim acest decalaj prin cheltuieli nerezonabile, soluția noastră fiind creativitatea, competența și motivația”, a spus oficialul.

În final, Marotta s-a arătat îngrijorat de declinul conceptului de „Bandiera” – jucătorul legendar care își petrece întreaga carieră la o singură echipă.

„Din păcate, nu mai există. Astăzi este o eră a schimbării continue de jucători, totul fiind condiționat de zeul bogăției și de anumiți impresari, aspect care se află în contradicție cu sensul de apartenență. A făcut să se piardă acel romantism care era o caracteristică fundamentală a fotbalului din anii '80 și '90”, a zis președintele milanezilor.