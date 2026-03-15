VIDEO EXCLUSIV Îți amintești de ei? Dolha a menționat la Poveștile Sport.ro șapte portari legendari care l-au 'marcat'

Ema Dolha a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

Sergio Goycoechea (Argentina)

La Poveștile Sport.ro, Emilian Dolha a răspuns provocării de a numi un portar preferat în momentul în care a auzit din partea moderatorului Andru Nenciu o națională de fotbal. La rubrica întrebări-fulger, fostul goalkeeper de la Rapid și Dinamo a numit o serie de portari faimoși, adulați și de fanii din România, fotbaliști care au marcat și istoria campionatelor mondiale și europene. Dolha e în prezent antrenor de portari la formația Concordia Chiajna.

Iată mai jos portarii menționați de Emilian Dolha. Printre ei se numără fostul adversar al României de la Coppa del Mondo, argentinianul Sergio Goycoechea, cel care l-a înlocuit pe Pumpido, dar și Claudio Taffarel, prietenul și fostul coleg al lui Gică Hagi și Gică Popescu, de la Galatasaray Istanbul, campion mondial cu Selecao în 1994, când Brazilia a învins la loviturile de departajare selecționata Italiei.

Răspunsurile lui Dolha

  • Anglia: "Shilton"
  • Germania: "Illgner"
  • Italia: "Buffon"
  • Franța: "Coupet"
  • Spania: "Arconada"
  • Argentina: "Goycoechea"
  • Brazilia: "Taffarel"

La Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro, Emilian Dolha (46 de ani) a vorbit despre perioada petrecută la Dinamo și Rapid, a dezvăluit ce a făcut prima dată când a ajuns la Pro Rapid și a realizat o incursiune prin cele mai frumoase momente petrecute în străinătate.

Emilian Dolha la Poveștile Sport.ro 

❝Nu am rețele sociale. Acolo, totul este o involuție. Cum să fii bărbat și să ai TikTok?!❞

❝Voi merge la sală cât voi trăi❞

❝Trofeele cu Rapid, banderola de la Dinamo și victoriile contra Stelei, cele mai frumoase momente din carieră"

❝Dacă toți tinerii ar fi ca Atanas Trică, fotbalul ar fi un loc mai bun❞

❝Muream în mine când Dani Coman mi-a luat locul la Rapid. N-am fost un bun pierzător❞

❝Dănciulescu, o legendă în adevăratul sens al cuvântului❞

❝Am apărat 3 penalty-uri într-un meci din Rusia❞

❝Gabi Tamaș, un animal diferit față de tot ce am întâlnit❞

❝Jean Barbu, cel mai bun executant de penalty-uri❞

☆Povești cu Jakub Błaszczykowski și Robert Lewandowski din Polonia

Dolha și pasiunea pentru body-building. "Ce vede lumea e partea frumoasă" / "5.000 de calorii zi de zi"

De când ești pasionat de body-building, cum ți s-a schimbat viața?
Ce vede lumea e partea frumoasă. Partea grea e dieta, volumul de calorii, să ajungi să mânânci 5.000 de calorii, zi de zi. O porție de orez cu pui are 400 de calorii, depinde cât pui, ton, trebuie să mănânci foarte mult. Apoi e biochimie, substanțele... cum le pui, să fii în punctul cel mai înalt pe scenă, pentru că apoi devii fad. 

De unde pasiunea?
Mi s-a spus la fotbal că trebuie să ai mușchi, putere. În timp mi-am dat seama că e vorba de forță și viteză. Ai nevoie de putere, să-ți îmbunătățești calitatea motrică determinată de genetic. Viteza trebuie să fie ajutată de forță. Ulterior a fost un mod de mă liniști după ce am terminat cu fotbalul, după frustrări, după multe probleme acumulate în cap. 

Dolha, în sala de forță. "Îmi pun căștile, nu văd pe nimeni, nu ascult pe nimeni"

Te-ai gândit să devii instructor?
Mi s-a zis, dar nu cred că e de mine așa ceva. Mă duc, încerc să fiu cea mai bună versiune a mea în fiecare zi, îmi pun căștile, nu văd pe nimeni, nu ascult pe nimeni, îmi văd de ale mele. 

Te recunosc fanii din fotbal?
Din ce în ce mai puțini în ultima perioadă

Mai puțini. Ce-ți spune asta?
Trecut-au anii...

Poate s-a mărit masa musculară.
Nu m-am gândit la asta. Am îmbătrânit... Apropo, și tu ai îmbătrânit!

Trec anii...
Așa e, da.

