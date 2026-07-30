Obișnuită să domine circuitul WTA la începutul acestui deceniu, poloneza Iga Swiatek pare de nerecunoscut, în comparație cu sportiva care era în 2022, anul în care a făcut rocada cu Ashleigh Barty, la vârful ierarhiei lumii.

După ce a purtat o luptă îndelungată cu Arina Sabalenka pentru prima poziție a clasamentului, Iga Swiatek a pierdut contactul și cu top 5 WTA, ocupând, în prezent, al optulea loc.

Iga Swiatek, număr 8 WTA: nu a câștigat niciun titlu, în prima parte a anului 2026

Sfertfinalistă în Openul Australian, rezultat pe care nu l-a egalat sau îmbunătățit la Roland Garros ori Wimbledon, Iga Swiatek se apropie de ceea ce poate fi primul sezon, după cinci ani, în care nu câștigă niciun titlu de mare șlem.

Eliminată de Marta Kostyuk și de Alexandra Eala în optimi, respectiv în turul trei al întrecerilor majore din Franța și Marea Britanie, Swiatek nu a impresionat în 2026, an la jumătatea căruia are 23 de victorii, din 35 de meciuri oficiale disputate.

În ultimii patru ani, Swiatek a obținut peste 60 de succese, la finalul sezonului, număr pe care nu îl va atinge în a doua parte a sezonului, în absența unei schimbări semnificative de formă.