„Să fac puseu de tensiune când am văzut!” Stoichiță dezvăluie cum a reacționat când a auzit anunțul lui Rădoi: „Mă lasă inima!”

Anunțul făcut de selecționer la conferința de presă de la finalul meciului cu Armenia, 1-0, a surprins pe toată lumea. Cu toate astea, șefii Federației au reacționat rapid, anunțând că vor ca el să rămână pe bancă. Mihai Stoichiță a vorbit despre jocul naționalei cu Armenia, evidențiind faptul că selecționerul a reușit să formeze un grup, iar asta s-a văzut și pe teren.

„Greu am bătut, putea să fie mai ușor meciul, în a doua repriză ne-au pus probleme, nu mai aveau ce să piardă și au jucat cartea atacului mai mult, dar am mai spus. Am avut o apărare exactă, un portar pe care nu trebuie să îl mai laud eu, îl laudă toată lumea și niște băieți la mijloc și în atac, chiar dacă nu au fost spectaculoși, au fost extrem de harnici și devotați fazei de apărare.

Există o comuniune clară între Mirel și ei asupra ideii de joc, asupra maturității echipei și mai ales a devotamentului și dăruirii cu care joacă fotbal la ora actuală, este o chestie care mă impresionează foarte mult”, a spus Mihai Stoichiță.

„Nu e o hotărâre definitivă!”

Directorul tehnic al Federației a oferit noi declarații legate de anunțul făcut de Mirel Rădoi, dezvăluind că hotărârea selecționerului nu este definitivă, iar Federația își dorește ca acesta să continue pe banca tehnică.

„Bomba poate fi dezamorsată, stați liniștiți, nu e o hotărâre definitivă, cred. Mirel poate era și într-un moment în care a refulat pentru cam tot ce a pățit de-a lungul timpului, atunci cine știe. Aseară, bucuria extremă l-a împins să facă și acest lucru.

Credeți că sunt de la agenție de pariuri? Poziția Federației e clară, vom discuta cu el, pentru că dorim ca el să rămână. De multe ori, viețile noastre se desfășoară și în afara familiei, cine știe, poate suntem convingători. Eu am spus că dorim în continuare o colaborare cu Mirel, asta înseamnă că e păcat dacă pleacă.

A reușit să creeze un grup care în 2-3 ani va fi extrem de puternic, mulți sunt copii încă. Vă dați seama ce înseamnă încă un an de maturizare, dar eu zic că o să avem o echipă bună.

Existau niște discuții, dar nu era vorba de ceva definitiv. Trebuie să fim extrem de atenți în gestionarea situațiilor, eu cred că suntem în stare să gestionăm în continuare”, a declarat directorul tehnic.

„Să fac puseu de tensiune când am văzut!”

Întrebat dacă a fost surprins în urma anunțului făcut de Mirel Rădoi la conferința de presă, Stoichiță a recunoscut că nu se aștepta ca selecționerul să declare că va pleca în noiembrie, iar vestea a venit ca un șoc.

„M-a surprins, normal, am fost în vestiar, l-am pupat, i-am felicitat pe băieți, pentru ca atunci când am ajuns acasă să fac un puseu de tensiune când am văzut la televizor. Nu l-am sunat. E la cald, nu jucăm duminică, nu avem etapă, mai avem o lună.

Să nu mai folosească strategii din astea că mă lasă inima cu astfel de strategii. Ați văzut ce s-a bătut Ivan aseară cu ăia după ce a intrat, bravo lui, înseamnă că știe să gestioneze și să stimuleze jucătorii”, a adăugat acesta.