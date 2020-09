Irlanda de Nord, in aceeasi situatie ca Romania. Selectionerul Baraclough era sfatuit sa intinereasca rapid lotul, dar a ales siguranta

In cazul unei victorii clare, le putem pensiona nord-irlandezilor cea mai buna generatie din istoria lor.

Romania - Irlanda de Nord (4 septembrie, 21.45) si Austria - Romania (7 septembrie, 21.45) vor fi transmise in direct de PRO TV.

Ian Baraclough (49 ani) este noul selectioner al Irlandei de Nord, dupa ce a fost promovat de la reprezentativa U21. El a evoluat la Leicester, Wigan, Grimsby Town, Lincoln City, Mansfield Town, Notts County, QPR si Scunthorpe United, iar ca manager le-a mai pregatit pe Scunthorpe, Sligo Rovers si Motherwell. Englezul l-a inlocuit pe Michael O'Neill, selectionerul care a calificat echipa la Euro 2016 si a pierdut la mustata participarea la CM 2018, dupa ce fost invins de Danemarca in "dubla" de baraj, el preluand pe Stoke City, in noiembrie 2019.

De asemenea, Baraclough se confrunta cu aceleasi probleme ca si antrenorul Romaniei, opinia publica si presa cerandu-i sa intinereasca rapid echipa pentru a continua rezultatele bune. Insa, cel putin pentru primele doua meciuri din Nations League, selectionerul Irlandei de Nord a ales siguranta si a decis sa cheme jucatori consacrati, iar greul va fi dus de veteranii Michael McGovern (36 ani), Jonny Evans (32 ani), Steven Davis (35 ani), Niall McGinn (33 ani) si Kyle Lafferty (32 ani).

Dupa ce mijlocasul Mark Sykes (23 ani / Oxford United) a provocat un adevarat scandal, acceptand sa joace pentru nationala Republicii Irlanda, desi evoluase la nationalele de juniori pentru Irlanda de Nord, din cauza ca nu i s-a oferit la timp debutul pentru nationala de seniori, fanii au cerut schimbari in privinta selectiei. Acestia doresc ca fotbalisti tineri, precum Connor Hazard (21 ani / Celtic), Ethan Galbraith (19 ani / Manchester United), Coalan Boyd-Munce (20 ani / Birmingham City), Alfie MCCalmont (20 ani / Leeds United) sau David Parkhouse (20 ani / Sheffield United), sa devina obisnuiti ai echipei de seniori, la fel ca Jamal Lewis (22 ani / Norwich City), Shayne Lavery (21 ani / Linfield) sau Daniel Ballard (20 ani / Arsenal).

Deocamdata, Baraclough spune ca "exista talente la nationalele U21, U19 si U17, dar ei trebuie sa demonstreze ca sunt mai buni decat ce avem acum in echipa. Pe timpul pandemiei de coronavirus nu s-a jucat prea mult fotbal si am decis sa merg pe mana unei echipe solide, incercate si de incredere". Vestea buna este ca, in octombrie 2019, in preliminariile Euro 2021 U21, Radoi l-a invins pe Baraclough in duelul echipelor U21, scor 3-0, intr-un meci disputat la Voluntari.

Lotul Irlandei de Nord pentru meciurile cu Romania si Norvegia:

Portari: Michael McGovern (Norwich City), Bailey Peacock-Farrell (Burnley), Trevor Carson (Motherwell)

Fundasi: Jonny Evans (Leicester), Craig Cathcart (Watford), Stuart Dallas (Leeds United), Shane Ferguson (Millwall), Conor McLaughlin (Sunderland), Jamal Lewis (Norwich City), Michael Smith (Hearts), Tom Flanagan (Sunderland)

Mijlocasi: Steven Davis (Rangers), Niall McGinn (Aberdeen), Corry Evans (Blackburn), Paddy McNair (Middlesbrough), George Saville (Middlesbrough), Gavin Whyte (Cardiff City), Jordan Jones (Rangers), Matthew Kennedy (Aberdeen), Joel Cooper (Oxford United)

Atacanti: Kyle Lafferty (Reggina), Josh Magennis (Hull City), Conor Washington (Charlton), Liam Boyce (Hearts), Shayne Lavery (Linfield)