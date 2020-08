Petrea NU STIA ca Bus a fost convocat la nationala de Radoi! Reactia antrenorului dupa ce l-a schimbat INCA O DATA la pauza pe atacant

FCSB s-a impus cu 3-0 in meciul din primul tur preliminar cu FC Shirak.

Ros-albastrii s-au calificat in al doilea tur al preliminariilor Europa League prin golurile lui Olaru, Tanase si Buziuc.

La finalul meciului, antrenorul a fost protagonistul unei faze incredibile atunci cand a fost intrebat de schimbarea lui Sergiu Bus. Atacantul a fost schimbat in al doilea meci consecutiv la pauza, dupa meciul cu Astra.

De asemenea, Petrea a aflat la finalul meciului ca atacantul pe care l-a scos dupa 45 de minute a fost convocat de Mirel Radoi la nationala in premiera.

"Un meci dificil, stiam ca vom intalni un adversar care ne va pune probleme, am avertizat jucatorii, am avut ceva probleme in prima repriza, dar ma bucur ca am castigat.

Vom discuta asta dupa meci, au avut si ei 2-3 situatii de a marca, dar eu ma declar multumit. E mai dificil sistemul cu o mansa, te face sa joci fiecare meci ca pe o finala, trebuie sa tratezi meciul diferit.

Mai avem pana la grupe, vrem sa o luam pas cu pas, urmeaza turul 2 si vedem ce va fi.

Nu e vorba de nemultumit, avem meciuri din 3 in 3 zile, jucatorii nu sunt la nivelul optim astfel ca trebuie sa ii rotim.

Ma bucur pentru Bus ca e convocat la nationala, nu am stiut, am aflat acum", a spus Toni Petrea la finalul meciului.