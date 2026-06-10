Panduru, convins că FCSB a dat lovitura cu primul transfer al verii: „Știe fotbal!“

Panduru, convins că FCSB a dat lovitura cu primul transfer al verii: „Știe fotbal!“ Fotbal intern
Amir Kiarash
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Fostul internațional a rămas cu o impresie pozitivă, după ce l-a urmărit pe brazilianul de 27 de ani care l-a convins pe Gigi Becali.

TAGS:
FCSBBasarab PanduruAnderson CearaCsikszereda
Din articol

FCSB va fi o echipă „metamorfozată“, la startul sezonului 2026-2027. Pentru că, la ce rezultate sub așteptări au fost în campania recent încheiată, e clar că va urma o perioadă de transferuri cu multe veniri, dar și multe plecări.

Sport.ro a anunțat deja „lista neagră“ a patronului Gigi Becali aici. Iar la capitolul de veniri, latifundiarul din Pipera a confirmat sosirea brazilianului Anderson Ceará (27 de ani). După un prim sezon bun în Superliga noastră, la Csikszereda, cu 7 goluri și 8 pase de gol, vârful cariocas a bătut palma cu FCSB.

Anderson Ceará, cifre bune la Csikszereda

  • Anderson ceara csikszereda
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Panduru: „Anderson Ceará lovește mingea într-un fel“

Mijlocașul dreapta i-a lăsat o impresie bună lui Basarab Panduru (55 de ani), un tip exigent, de obicei. În cadrul analizei sale pentru Prima Sport, fostul internațional a vorbit frumos despre noua achiziție a roș-albaștrilor.

Mi se pare ca ştie ceva fotbal, driblează, acum, dacă face treabă nu ştiu, vedem. Poate să îi ia faţa lui Miculescu? Vedem... A dat şi goluri, ceva fotbal ştie, are nişte fiţe, loveşte mingea într-un fel. Nu e uşor la FCSB“, a spus Panduru.

De remarcat că, până la sosirea în România, Anderson Ceará a jucat numai în țara natală, la Santos, CRB, Maringa și Santa Cruz-PE. În acest moment, pe site-ul transfermarkt.com, brazilianul e cotat la 750,000 de euro. 

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