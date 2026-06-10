Manchester City sparge banca: transfer stelar de 140.000.000 de euro

„Cetățenii” nu stau pe gânduri și pregătesc transferurile pentru sezonul următor, chiar dacă înlocuitorul lui Pep Guardiola nu a fost numit încă.

Manchester City a pus ochii pe unul dintre cei mai interesanți fotbaliști din Premier League și pregătesc o ofertă colosală.

Manchester City, gata să plătească 140 de milioane de euro

„Cetățenii” vor să îl transfere pe Elliot Anderson de la Nottingham Forest, iar conform jurnalistului David Ornstein oficialii lui Manchester City sunt pregătiți să ofere până la aproximativ 140 de milioane de euro cu tot cu bonusuri pentru jucătorul de 23 de ani.