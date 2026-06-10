Manchester City sparge banca: transfer stelar de 140.000.000 de euro

Manchester City sparge banca: transfer stelar de 140.000.000 de euro Premier League
SPORT.RO
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Manchester City vrea să dea lovitura pe piața transferurilor și e pregătită să spargă banca. 

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Manchester CityPremier Leagueeliott andersonNottingham Forest
Din articol

„Cetățenii” nu stau pe gânduri și pregătesc transferurile pentru sezonul următor, chiar dacă înlocuitorul lui Pep Guardiola nu a fost numit încă.

Manchester City a pus ochii pe unul dintre cei mai interesanți fotbaliști din Premier League și pregătesc o ofertă colosală.

Manchester City, gata să plătească 140 de milioane de euro 

„Cetățenii” vor să îl transfere pe Elliot Anderson de la Nottingham Forest, iar conform jurnalistului David Ornstein oficialii lui Manchester City sunt pregătiți să ofere până la aproximativ 140 de milioane de euro cu tot cu bonusuri pentru jucătorul de 23 de ani.

Rămâne de văzut dacă Nottingham Forest va accepta oferta făcută de Manchester City sau va încerca să mărească suma.

Patru goluri, cinci assist-uri și 50 de meciuri sunt cifrele mijlocașului englez.

75 de milioane de euro este cota lui Elliot Anderson, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

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