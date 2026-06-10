Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie) bate la ușă! Din păcate, cu 24 de ore înainte de start, evenimentul e „umbrit“ de niște știri șocante, de-a dreptul.

Avem scandalul din jurul naționalei Iranului, care ia amploare din oră în oră, dar și cazul arbitrului trimis acasă de americani. În acest context, e foarte greu să vorbești despre fotbal și despre spectacolul sportiv care, teoretic, ar trebui să fie în prim-plan.

Radu Drăgușin (24 de ani) a făcut, totuși, o încercare, în acest sens, în cadrul unui interviu pe care l-a acordat, atunci când a filmat un nou spot pentru BRD Locker Room.

*Radu, care e prima sau cea mai puternică amintire a ta legată de Cupa Mondială?

Poveștile pe care le-am auzit despre Mondialul din ‘94, cu Generația De Aur.

*Când vorbim de un Mondial, ce echipă îți vine prima oară în minte?

România, normal. România ‘94.

*Care e pentru tine momentul emblematic din istoria Mondialului?

Golul lui Maradona, cel cu mâna (n.r. – în meciul cu Anglia, la CM 1986).

*Ce echipă crezi că va câștiga în America?

Franța.

Care sunt punctele lor forte?

Lotul foarte bun. Au jucători de mare valoare și, sincer, nu văd pe altcineva să-i domine.

Cine crezi că va deveni golgheter la Cupa Mondială?

Harry Kane sau Mbappe. Cred că sunt cei mai buni atacanți la momentul actual.

Care este un jucător care crezi că va impresiona, va surprinde plăcut la Cupa Mondială?

O să merg pe cineva din echipa Franței și anume Cherki.