INTERVIU Drăgușin, fără dubii: „El va fi starul Mondialului, iar naționala lui va lua trofeul“

Drăgușin, fără dubii: „El va fi starul Mondialului, iar naționala lui va lua trofeul“ CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Internaționalul nostru a prefațat turneul final care va porni la drum, mâine, cu ocazia meciului Mexic – Africa de Sud (ora 22:00, ora României).

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radu dragusinFIFARayan Cherki

Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie) bate la ușă! Din păcate, cu 24 de ore înainte de start, evenimentul e „umbrit“ de niște știri șocante, de-a dreptul.

Avem scandalul din jurul naționalei Iranului, care ia amploare din oră în oră, dar și cazul arbitrului trimis acasă de americani. În acest context, e foarte greu să vorbești despre fotbal și despre spectacolul sportiv care, teoretic, ar trebui să fie în prim-plan. 

Radu Drăgușin (24 de ani) a făcut, totuși, o încercare, în acest sens, în cadrul unui interviu pe care l-a acordat, atunci când a filmat un nou spot pentru BRD Locker Room.

*Radu, care e prima sau cea mai puternică amintire a ta legată de Cupa Mondială?

Poveștile pe care le-am auzit despre Mondialul din ‘94, cu Generația De Aur.

*Când vorbim de un Mondial, ce echipă îți vine prima oară în minte?

România, normal. România ‘94.

*Care e pentru tine momentul emblematic din istoria Mondialului?

Golul lui Maradona, cel cu mâna (n.r. – în meciul cu Anglia, la CM 1986).

*Ce echipă crezi că va câștiga în America?

Franța.

Care sunt punctele lor forte?

Lotul foarte bun. Au jucători de mare valoare și, sincer, nu văd pe altcineva să-i domine.

Cine crezi că va deveni golgheter la Cupa Mondială?

Harry Kane sau Mbappe. Cred că sunt cei mai buni atacanți la momentul actual.

Care este un jucător care crezi că va impresiona, va surprinde plăcut la Cupa Mondială?

O să merg pe cineva din echipa Franței și anume Cherki.

Ryan Cherki, posibil star al Cupei Mondiale

  • Rayan cherki 03
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Care e o națională care crezi că va ajunge mai departe decât poate-și imaginează lumea, va surprinde plăcut?

Cred că Bosnia o să facă un Mondial destul de bun. 

Dacă ar fi să călătorești înapoi în timp, cu ce jucător din istoria Cupei Mondiale ți-ar plăcea să joci pe teren în perioada lui de vârf?

Mi-ar plăcea să joc cu Ronaldo Fenomeno (n.r. – brazilianul Ronaldo).

Ce crezi că avea Ronaldo special în plus față de alții atacanți din vremea lui?

Cred că în acea perioadă, nimeni nu putea să-l oprească. Era exploziv, avea niște execuții incredibile.

Care sunt jucătorii cei mai apropiați ție care vor fi la Mondial și pe care îi vei susține de acasă?

Toți colegii mei de la Tottenham, o să-i susțin pe fiecare în parte.

Cu cine te uitai la meciuri la Cupa Mondială când erai mic?

Mă uitam cu vărul meu mai mare.

Pe vremea aia aveai vreo favorită cu care țineai?

Nu mai știu. Mă uitam doar că-mi plăcea fotbalul.

Și în final, ce face Cupa Mondială să fie atât de specială?

Aduce toții fanii fotbalului împreună, pentru o perioadă.

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