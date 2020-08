Mirel Radoi il poate ajuta pe Denis Alibec sa faca pasul catre un campionat extern! "Are un avantaj in plus venind la echipa nationala"

Mirel Radoi a sustinut o conferita de presa inaintea meciurilor din din Nations League cu Irlanda de Nord si Austria, de pe 4 si 7 septembrie,care sunt in direct la PRO TV.

Denis Alibec putea sa ajunga in aceasta vara in Turcia la Gaziantep Gazisehir si Samsunspor, dar nicio oferta nu s-a concretizat.

Mirel Radoi a spus ca o potentiala evolutie buna in cele doua meciuri din Liga Nationilor ii poate aduce lui Alibec transferul mult visat.

"El stie. Oricum sunt sigur ca in momentul de fata va da mai mult decat a dat in trecut. Pentru ca vrea sa faca pasul catre strainatate. Are un avantaj in plus venind la echipa nationala, va trebui sa o faca mai bine decat a facut-o pana acuma, inclusiv la antrenamente", a spus Radoi.

De asemenea el a vorbit si despre jucatorii nou veniti la nationala.

"Nu este un test pentru jucatorii noi. Este un plan pe care noi il aveam. Nu este vorba de exprimente. Nu este vorba de varsta pur si simplu sunt cateva criterii pe care noi incercam sa lel uam in calcul. Nu am venit aici sa incercam noi sa inventam jucatori pentru ca suntem aici pentru a crea ceva", a declarat selectionerul Romaniei.