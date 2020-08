EXCLUSIV | "Baga-mi-as **** sa-mi bag!" L-a INJURAT Keseru pe Radoi dupa golul marcat in Bulgaria?! Radoi: "Pe mine sau pe antrenor!":) Primele explicatii ale lui Keseru

Keseru a fost omul meciului pentru Ludogoret la 2-0 cu Etar in campionatul Bulgariei!

Trimis in teren in repriza a doua, atacantul de 33 de ani a deblocat tabela cu 11 minute inainte de final. Dupa gol, Keseru a inceput sa injure, uitandu-se spre marginea terenului.



Romanian striker Claudiu Keseru got a Man of the match award after opening the scoring for Ludogorets against Etar in tonight's Bulgarian league clash (2-0). Ludogorets are now top of the table Video: Diema Sport pic.twitter.com/jaGySPFZkW — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) August 29, 2020



Keseru n-a fost inclus in lotul Romaniei pentru dubla cu Irlanda de Nord si Austria (4 si 7 septembrie, 21:45, in direct la PRO TV).

Intrebat daca a vazut rabufnirea lui Keseru, Radoi a glumit: "Ori m-a injurat pe mine, ori pe antrenorul de la club!"

"Acum, glumind, a injurat unul din 2. Adica, ori pe mine, ori pe antrenorul lui. Probabil ca acele cuvinte s-au indreptat catre unul dintre noi. Nu as avea nimic impotriva daca la fiecare convocare ar inscrie, poate sa se intoarca sa injure, nu as avea nicio problema!", a spus Radoi.

Selectionerul a explicat motivele care l-au facut sa nu-l cheme pe Keseru la prima sa actiune ca antrenor al Romaniei: "Claudiu Keseru a venit dupa o operatie de menisc, a inceput bine, dupa aceea a avut problema cu coronavirusul, a revenit din nou cu gol. Am discutat cu preparatorul, cu staff-ul si cu doctorul si cred ca era un risc prea mare pentru el sa vina si sa faca antrenamente, sa joace doua partide cu noi, dupa care sa se intoarca la club."

In exclusivitate pentru www.sport.ro, Keseru a comentat decizia selectionerului. Atacantul spune ca nu e deranjat ca lipseste de pe lista fotbalistilor chemati, in conditiile in care nu e la 100% din capacitatile fizice:

"Nu pot sa spun ca am fost deranjat, pentru ca am trecut printr-o perioada grea. Am fost in imposibilitatea de a ma antrena. Pe perioada carantinei am facut foarte mult antrenament in casa, dar posibilitatile sunt limitate. Am facut in casa de toate, mi-am adus jumatate din accesoriile de la o sala de forta a clubului la mine acasa (rade). Sa spun ca e normala neconvocarea, e o decizie pe care trebuie s-o accept, nu trebuie sa-mi explice nimeni nimic. Le urez bafta baietilor si cu siguranta vor da totul!"

Keseru sustine ca nu si-a dat seama de gestul pe care l-a facut dupa golul marcat. Tensiunea acumulata in ultimele saptamani l-a facut sa rabufneasca.

"Da, nici nu mi-am dat seama ce am zis. Am vazut ulterior, cand am inceput sa citesc articole. Am ramas putin surprins. Imi pare rau ca pe asta s-a insistat, dar, da, au fost cuvintele mele, imi pare rau pentru cei mai mici care citesc stirile. N-a fost un lucru prea placut, dar a fost o reactie de frustrare in urma perioadei pe care am petrecut-o in afara terenului. Mi s-au insiruit mai multe chestii, accidentari, coronavirus, am fost practic pus in imposibilitatea de a-mi face meseria si de a trai placerea de a ma antrena zi de zi. Probabil de aici toata frustrarea", a comentat Keseru pentru www.sport.ro.