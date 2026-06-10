Gică Hagi a fost la un eveniment special organizat de Galatasaray cu ocazia cuceririi titlului în Turcia.

Gică Hagi, întrebat despre Ianis Hagi la Galatasaray

Ianis Hagi a încheiat primul sezon în Turcia, după ce a venit în toamna anului trecut la Alanyaspor sub formă de jucător liber de contract.

Mijlocașul român și-a arătat calitățile, dar accidentările din timpul sezonului nu i-au permis „să explodeze” în Turcia.

În contextul evenimentului lui Galatasray, Gică Hagi a fost întreba dacă Ianis Hagi ar putea să îi calce pe urme și să se transfere la gruparea Cim Bom Bom.

„A fost frumos. Important e că am făcut performanţe acolo. Normal că au rămas amintiri frumoase. Unde câştigi, unde devii câştigător lumea apreciază.

În seara asta m-am simţit bine, mă duc acasă liniştit.

(n.r: Cum vi s-a părut momentul dedicat lui nea Mircea Lucescu?) La fel, am făcut treabă cu toţii acolo şi e normal să îl respecte. Asta se arată (n.r: respectul) faţă de nea Mircea, care a făcut lucruri foarte frumoase în Turcia, nu numai la Galatasaray. Respect total, e normal.

(n.r: Visul turcilor este de a-l avea pe Ianis la Galata) Altă întrebare.

(n.r: Cu Răzvan Lucescu ce aţi discutat? Îl vedeţi să rămână la PAOK în continuare?) Am discutat câteva lucruri, de fotbal, dar atâta tot”, a spus Gică Hagi, după eveniment.

Mijlocașul român are cinci goluri și două pase decisive în 30 de meciuri jucate pentru Alanyaspor în acest sezon.

1,8 milioane de euro este cota lui Ianis Hagi, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.