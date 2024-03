”Acum cinci ani, jucam în liga a 6-a!” A marcat împotriva României pe Arena Națională și și-a îndeplinit visul

Nord-irlandezii au început mult mai bine meciul, iar după doar șapte minute, Jamie Reid a deschis scorul după un contraatac foarte bun. ”Tricolorii” au restabilit egalitatea în minutul 24, prin Dennis Man care a făcut o preluare spectaculoasă în careu, a driblat un adversar și l-a învins pe portarul Conor cu un șut puternic.

Jamie Reid, marcatorul Irlandei de Nord joacă în a treia ligă din Anglia

Pentru marcatorul Irlandei de Nord meciul cu România a reprezentat debutul la echipa națională și, chiar dacă meciul s-a încheiat cu o remiză, seara a fost una de vis pentru Reid, mai ales având în vedere povestea sa.

Cotat la doar 225 de mii de euro, Jamie Reid, atacantul în vârstă de 29 de ani, care a marcat pe Arena Națională, a mărturisit la finalul meciului că este foarte mândru de reușita sa și a catalogat debutul său la naționala Irlandei de Nord drept unul ”de vis”.

”A fost un start incredibil și un debut de vis. Ce modalitate să debutezi la echipa națională, să marchez în primele șapte minute. Am fost alături de echipă doar în ultimele două zile, dar am pus accent pe contraatacul rapid, iar asta a funcționat. A fost o plăcere să joc alături de acești băieți pentru că sunt jucători tineri și talentați. Shea mi-a așezat mingea pe tavă.

Să fiu sincer, am ajuns în cantonamentul echipei naționale într-o perioadă de secetă. Nu am mai înscris de cinci sau șase meciuri la echipa de club, așa că știam că sunt dator cu un gol. A venit perfect!”, a spus Jamie Reid la finalul meciului, conform Belfast Telegraph.

Jamie Reid a evoluat de curând în al șaselea eșalon britanic

Atacantul și-a început cariera la echipele de juniori ale celor de la Exeter și a debutat la prima echipă în 2012, în League Two, al patrulea eșalon al fotbalului britanic.

În decursul carierei, Reid a mai evoluat sub formă de împrumut la Dorchester și Weymouth

Reid este jucătorul lui Stevenage, echipă ce evoluează în a treia ligă din Anglia, însă, nu demult, acesta a fost legitimat la Torquay FC (liga a șasea) și Mansfield Town (liga a cincea).

”Acum cinci ani jucam în Conferința de Sud, la Torquay și probabil credeam că nu voi trăi niciodată acest moment, dar am lăsat capul plecat și am muncit din greu și, de fiecare dată când am avut șansa să joc, am încercat să mă exprim cât mai bine pe teren și asta m-a adus aici.

Nu vreau ca acesta să fie finalul carierei mele la echipa națională. Vreau să continui în forță. Va fi greu, pentru că sunt jucători foarte buni aici și există competiție, dar îmi doresc acest lucru, iar scopul meu este să fiu convocat și la următoarele meciuri.

Să marchez la echipa națională este un moment de mândrie incredibil pentru mine și pentru familia mea. Bunica mea ar fi foarte mândră acum. Sunt foarte fericit”, a adăugat Reid.