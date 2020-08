"La el este o alta situatie!" Motivul pentru care Sergiu Bus a fost chemat la nationala de Mirel Radoi 

Mirel Radoi a sustinut o conferita de presa inaintea meciurilor din din Nations League cu Irlanda de Nord si Austria, de pe 4 si 7 septembrie, care sunt transmise in direct la PRO TV.

Selectionerul Romaniei a vorbit despre motivul pentru care l-a chemat pe Sergiu Bus la nationala, in conditiile in care el a fost schimbat in primele doua meciuri pentru FCSB la pauza. Radoi a declarat ca Bus a fost cel mai bun marcator de la Gaz Metan si ca a tras echipa dupa el in playoff-ul Ligii 1.

"Aici am vazut ca sa facut o situatie mai delicata. Cred ca la marea majoritate a jucatorilor nu ne putem edifica asupra selectiei doar dupa ce s-a intamplat in aceste doua saptamani. Indiferent ca sunt jucatori care au avut meciuri la echipa de club sau amicale.

La Sergiu este o alta situatie. A fost cel mai bun macator al celor de la Gaz Metan. A reusit sa traga echipa dupa el sa o califice in playoff. Nu este neaparat o reconpensa pentru evolutiile lui. Dar cred ca nu putea sa lipseasca in acest moment de la echipa nationala. In plus de asta face parte din planul nostru de meciuri pentru aceste doua partide, pentru ca este un atacant care agreseaza foarte mult fundasii centrali, care cere foarte mult mingea in profunzime si astea sunt cateva aspecte pe care noi le urmarim la atacanti.

Nu as vrea sa intru foarte mult in detalii pentru ca sunt singur ca in momentul de fata si noi suntem urmariti cum si noi inceracam sa aflam orice informatie in presa din Irlanda de Nord si din Austria si in acest moment incerc sa nu dau multe detalii", a declarat Radoi.