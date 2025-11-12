Fostul atacant Marian Savu s-a născut pe 11 octombrie 1972, la Petroșani. A evoluat în 223 de meciuri în Divizia A, marcând 77 de goluri, și a fost golgheterul campionatului în anul 2000, cu 20 de reușite. În cupele europene a jucat 12 partide și a înscris un gol.

Marian Savu a ieșit golgheterul primului eșalon fotbalistic din România în sezonul 1999 - 2000, când evolua pentru FC Național. Fostul atacant a înscris 20 de goluri în stagiunea menționată, cu două mai mult decât Adrian Mutu, care juca pentru Dinamo București.

Marian Savu regretă că nu a jucat pentru naționala României

Totuși, el nu a apucat să joace pentru naționala mare a României, chiar dacă a fost și cel mai bun marcator din Divizia A. Acest detaliu rămâne marele regret din cariera lui Marian Savu, care crede că ar fi meritat o șansă, mai ales după ce a ieșit cel mai bun marcator al primei divizii din România.

Pe lângă faptul că l-a depășit pe Adrian Mutu în sezonul 1999-2000, Marian Savu a trecut și peste Claudiu Niculescu, Ionel Dănciulescu, Adrian Mihalcea sau Jean Vlădoiu. În plus, performanța trebuie apreciată și mai tare dacă ne raportăm că a fost bifată la FC Național, nu la una dintre favoritele Diviziei A la primul loc.

”Nu știu de ce nu am selecție la echipa națională. Domnul Cornel Dinu a vrut să mă convoace... mă rog, poate așa au considerat antrenorii la acea vreme, dar cred că dacă ești golgheterul României meriți să fii încercat. Măcar un meci! Cum e posibilitatea, dacă ești golgheter, te cheamă. Măcar un meci amical, să ți se dea posibilitatea să joci.

Dar, mă gândesc și că erau și mulți jucători buni și nu făceam parte din vederile selecționerilor. Cu toate că fusesem cu lotul B în Honduras, când era Stoichiță. Eram golgheter la acel turneu, trebuia să am o șansă să fiu chemat la prima echipă, dar asta a fost.

Acesta e un mare regret al meu!”, a spus Marian Savu în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.