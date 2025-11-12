VIDEO EXCLUSIV Fostul golgheter al Ligii 1 a fost omis de la convocări și crede că merita o șansă: "Măcar un meci"

Fostul golgheter al Ligii 1 a fost omis de la convocări și crede că merita o șansă: Măcar un meci Nationala
A jucat într-o perioadă în care primul eșalon de la noi avea atacanți de top. Alți 'nouari' de clasă evoluau în străinătate.

Marian Savu FC National golgheter Superliga 2000 Nationala Poveștile sport.ro progresul
Marian Savu a ieșit golgheterul primului eșalon fotbalistic din România în sezonul 1999 - 2000, când evolua pentru FC Național. Fostul atacant a înscris 20 de goluri în stagiunea menționată, cu două mai mult decât Adrian Mutu, care juca pentru Dinamo București.

Fostul atacant Marian Savu s-a născut pe 11 octombrie 1972, la Petroșani. A evoluat în 223 de meciuri în Divizia A, marcând 77 de goluri, și a fost golgheterul campionatului în anul 2000, cu 20 de reușite. În cupele europene a jucat 12 partide și a înscris un gol.

Marian Savu, la Poveștile Sport.ro

Marian Savu regretă că nu a jucat pentru naționala României

Totuși, el nu a apucat să joace pentru naționala mare a României, chiar dacă a fost și cel mai bun marcator din Divizia A. Acest detaliu rămâne marele regret din cariera lui Marian Savu, care crede că ar fi meritat o șansă, mai ales după ce a ieșit cel mai bun marcator al primei divizii din România.

Pe lângă faptul că l-a depășit pe Adrian Mutu în sezonul 1999-2000, Marian Savu a trecut și peste Claudiu Niculescu, Ionel Dănciulescu, Adrian Mihalcea sau Jean Vlădoiu. În plus, performanța trebuie apreciată și mai tare dacă ne raportăm că a fost bifată la FC Național, nu la una dintre favoritele Diviziei A la primul loc.

”Nu știu de ce nu am selecție la echipa națională. Domnul Cornel Dinu a vrut să mă convoace... mă rog, poate așa au considerat antrenorii la acea vreme, dar cred că dacă ești golgheterul României meriți să fii încercat. Măcar un meci! Cum e posibilitatea, dacă ești golgheter, te cheamă. Măcar un meci amical, să ți se dea posibilitatea să joci.

Dar, mă gândesc și că erau și mulți jucători buni și nu făceam parte din vederile selecționerilor. Cu toate că fusesem cu lotul B în Honduras, când era Stoichiță. Eram golgheter la acel turneu, trebuia să am o șansă să fiu chemat la prima echipă, dar asta a fost.

Acesta e un mare regret al meu!”, a spus Marian Savu în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Marian Savu, golgheterul Ligii 1 în ediția 1999-2000

  • Marian savu
Marian Savu coechipier lacatus
Clasamentul golgheterilor în sezonul 1999-2000

MARIAN SAVU - Național București - 20

Adrian Mutu - Dinamo București - 18

Marian Ivan - FC Brașov - 16

Claudiu Niculescu - Universitatea Craiova - 16

Florin Petcu - FCM Bacău - 14

Ionel Dănciulescu - Steaua București - 14

Adrian Mihalcea - Dinamo București - 13

Ion Vlădoiu - Dinamo București - 12

Mircea Stanciu - CSM Reșița - 12

Cristian Ciocoiu - Steaua București - 11

Marius Mitu - Rocar București - 10

Ioan Miszti - Gloria Bistrița - 10

Marian Savu a jucat în două perioade la echipa din Cotroceni, FC Național, fosta Progresul: între 1998 și 2000, dar și în sezonul 2001-2002.

În primul eșalon din România, Marian Savu a strâns 233 de partide și a marcat 77 de goluri. Cu meciuri la naționala de tineret a României, fostul atacant nu a prins vreo partidă la reprezentativa de seniori. În emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Savu dezvăluie care e cel mai mare regret și analizează mai mulți actuali fotbaliști din Liga 1. 

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro și VOYO. 

