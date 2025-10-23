În emisiunea Poveștile Sport.ro, Marian Savu a dezvăluit cum a simțit primele experiențe în UEFA Champions League.

Fostul atacant al lui Șahtior Donețk și-a amintit de confruntările avute de echipa ucraineană cu Arsenal Londra, în toamna anului 2000.

Marian Savu, despre Arsenal din „era Highbury”, cu Henry, Bergkamp și Kanu

Marian Savu a avut ocazia de a face schimb de tricouri cu Sylvain Wiltord, jucătorul care înscria, în 2002, pe Old Trafford, golul decisiv care avea să le aducă „tunarilor” titlul de campioană în Premier League.

„Erau jucători de senzație,” își amintește Marian Savu, vorbind despre Tony Adams, Thierry Henry sau Dennis Bergkamp.

Savu și Aliuță, în echipa lui Șahtior la prima calificare în grupele Champions League

„Când am jucat la Donețk, Bergkamp nu a mai venit, pentru că nu făcea deplasarea cu avionul. I-am bătut pe Arsenal 3-0 la Donețk și ne-am calificat în Cupa UEFA, am jucat cu Celta Vigo,” povestește cu satisfacție Marian Savu.

Despre meciul pierdut dramatic de Șahtior, pe Stadionul Highbury, Marian Savu a povestit următoarele: „Îmi aduc aminte că conduceam noi cu 2-0 la pauză. După aceea, a intrat Kanu. Nu am mai trecut centrul terenului, 45 de minute nu am mai ieșit din careu. Ne-au dominat în așa fel încât ne-au bătut 3-2 la final.

Era primul nostru contact cu Champions League. Primul an în care Șahtiorul se califica în Champions League,” a punctat Marian Savu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

