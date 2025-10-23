VIDEO EXCLUSIV „Nu am ieșit din careu 45 de minute” Marian Savu, despre primul contact cu fotbalul din Champions League

Douăzeci și cinci de ani mai târziu, Marian Savu povestește prima experiență în Champions League și întâlnirea cu Sylvain Wiltord.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Marian Savu a dezvăluit cum a simțit primele experiențe în UEFA Champions League.

Fostul atacant al lui Șahtior Donețk și-a amintit de confruntările avute de echipa ucraineană cu Arsenal Londra, în toamna anului 2000.

Marian Savu, despre Arsenal din „era Highbury”, cu Henry, Bergkamp și Kanu

Marian Savu a avut ocazia de a face schimb de tricouri cu Sylvain Wiltord, jucătorul care înscria, în 2002, pe Old Trafford, golul decisiv care avea să le aducă „tunarilor” titlul de campioană în Premier League.

„Erau jucători de senzație,” își amintește Marian Savu, vorbind despre Tony Adams, Thierry Henry sau Dennis Bergkamp.

Savu și Aliuță, în echipa lui Șahtior la prima calificare în grupele Champions League

„Când am jucat la Donețk, Bergkamp nu a mai venit, pentru că nu făcea deplasarea cu avionul. I-am bătut pe Arsenal 3-0 la Donețk și ne-am calificat în Cupa UEFA, am jucat cu Celta Vigo,” povestește cu satisfacție Marian Savu.

Despre meciul pierdut dramatic de Șahtior, pe Stadionul Highbury, Marian Savu a povestit următoarele: „Îmi aduc aminte că conduceam noi cu 2-0 la pauză. După aceea, a intrat Kanu. Nu am mai trecut centrul terenului, 45 de minute nu am mai ieșit din careu. Ne-au dominat în așa fel încât ne-au bătut 3-2 la final.

Era primul nostru contact cu Champions League. Primul an în care Șahtiorul se califica în Champions League,” a punctat Marian Savu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Arsenal, revenire uluitoare, dar și umilință în fața Șahtiorului la care juca Savu

În data de 20 septembrie 2000, Marian Savu și Marian Aliuță au fost rezerve neutilizate ale echipei Șahtior Donețk, într-un meci pierdut de ucraineni în mod dramatic, pe Stadionul Highbury.

Deși a fost condusă cu 2-0 la pauză, o repriză întreagă jucată cu om în minus de Șahtior a fost suficientă pentru ca Arsenal să întoarcă scorul și să se impună cu 3-2, printr-o dublă improbabilă, semnată de fundașul Martin Keown, în minutele 85 și 90.

În retur, Aliuță și Savu au fost introduși pe teren, iar Șahtior a învins Arsenal Londra cu 3-0.

