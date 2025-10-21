Fostul atacant Marian Savu, golgheter al României în sezonul 1999–2000, a fost invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro, unde a dezvăluit cum ar arăta echipa sa ideală, formată din foști colegi, adversari și jucători pe care i-a admirat de-a lungul carierei.

Savu, care a marcat 20 de goluri în acel sezon de vis pentru FC Național, a ales un sistem clasic, 4-4-2, și un antrenor cu care a avut o colaborare excelentă: Mihai Stoichiță.

„Îmi place sistemul 4-4-2 și aș începe cu Florin Tene în poartă. Fundaș dreapta: Cosmin Contra; fundași centrali: Adrian Matei și Didi Prodan; fundaș stânga: Tibor Selymes. La linia de mijloc, aș începe cu Dănuț Lupu și Gică Hagi. În stânga, Dorinel Munteanu, iar în dreapta, Mutu.

În atac, Marian Savu și Marius Lăcătuș. Echipa ar putea fi antrenată de Mihai Stoichiță. Ca rezerve, i-aș alege pe Dorin Mateuț și Florea Dumitrache”, a spus Marian Savu.

Echipa ideală a lui Marian Savu ar arăta astfel:

Portar : Florin Tene

: Florin Tene Fundași : Cosmin Contra – Adrian Matei – Didi Prodan – Tibor Selymeș

: Cosmin Contra – Adrian Matei – Didi Prodan – Tibor Selymeș Mijlocași : Dănuț Lupu – Gică Hagi – Dorinel Munteanu – Adrian Mutu

: Dănuț Lupu – Gică Hagi – Dorinel Munteanu – Adrian Mutu Atacanți : Marian Savu – Marius Lăcătuș

: Marian Savu – Marius Lăcătuș Antrenor : Mihai Stoichiță

: Mihai Stoichiță Rezerve: Dorin Mateuț, Florea Dumitrache

Cine este Marian Savu

Marian Savu s-a născut pe 11 octombrie 1972, la Petroșani. A evoluat în 223 de meciuri în Divizia A, marcând 77 de goluri, și a fost golgheterul campionatului în anul 2000, cu 20 de reușite. În cupele europene, a jucat 12 partide și a înscris un gol.