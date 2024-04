Cristiano Ronaldo este pe cale să stabilească un record cu care ar intra definitiv în istoria fotbalului mondial 

Cu nouă etape înaintea finalului de sezon, starul portughez este golgheter în competiția internă, cu 26 de goluri marcate până acum.

Jucătorul de 39 de ani are un avans de patru reușite față de Aleksandar Mitrovic, iar sârbul a suferit o accidentare care îl va ține departe de teren pentru câteva săptămâni.

În aceste condiții, Cristiano Ronaldo este pe cale să cucerească Gheata de Aur în campionatul din Arabia Saudită, performanță pe care a mai bifat-o în Premier League, La Liga și Serie A. Portughezul va deveni primul fotbalist care reușește acest lucru.

Alfredo Di Stefano, Romario, Ruud van Nistelrooy, Robert Lewandowski și Luis Suarez sunt atacanții care au fost golgheteri în trei campionate diferite, până acum.

44 goal contributions this season and counting for Cristiano Ronaldo. ⚽️????

Just a reminder that he is 39 years old. ???? pic.twitter.com/qXoV5NGqNr