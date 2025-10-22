Killerul României, Kennet Andersson, a venit cu Bologna la București

Cupa UEFA Intertoto, sezonul 1998-1999, turul al treilea. Returul îi încărca pe 'bancari' de speranțe. Biciuți de glasul aspru al regretatului Florin Marin, Marian Savu și colegii lui aveau mintea invadată de visuri. Calificare! Șansa de a o elimina pe Bologna marelui Carlo Mazzone și un plus uriaș în cv. Nu exista transferrmakt, ce transfermarkt! Existau ziarele care titrau cu litere de-o șchioapă, fanii care aplaudau cu toată puterea lor și dorința. Dorința de a fi cât mai bun.

Bologna a tremurat, dar s-a calificat. "Kennet Andersson cobora cu zăpadă în cap"



Fusese 2-0 pentru italieni în Peninsulă, în prima manșă. Dă câteva file Marian Savu, la Poveștile Sport.ro. "Mi-aduc aminte când am jucat cu Bologna, ne-au bătut la ei, aici i-am bătut noi cu 3-1. Juca Kennet Andersson! Știi cum îi ziceam noi, când făcea o preluare? Sărea așa mult și când cobora, cobora cu zăpada în cap, așa ziceam. Așa mult sărea la cap! Cât era de mare, cum sărea la cap...", zâmbește Marian.



Suedezul care arsese speranțele românilor la Mondialul american venea în România să mai lovească o dată. Încă un burghiu înfipt în inimi? 1,93 m, atacant important în Serie A, 88 de meciuri și 27 de goluri pentru Bologna în perioada 96-99. Băieții din Cotroceni se agățau de speranțe. Firave sau nu, calificarea într-o fază superioară din Intertoto era dătătoare de bucurie.



"Am condus noi cu 3-1, mi-aduc aminte că am făcut o cascadă de driblinguri, am centrat, Pigulea a marcat. Ne mai trebuia un gol", continuă Marian Savu. Gruparea din Cizmă era înțesată de vedete: Marocchi, Ingesson, Fontolan, Kolyvanov sau Kennet Andersson.

Marian Savu: "Lui Carlo Mazzone i se înroșise nasul!"



Minutul 71 aducea golul de 3-1, al doilea al lui Pigulea, și se întrezărea o calificare uriașă. Continuă Marian Savu: "Lui Carlo Mazzone i se înroșise nasul, avea un nas mare, mai avea puțin și făcea infarct. Ne mai trebuia un gol, îi dominam copios".



Minutele s-au scurs cu echipa lui Florin Marin atacând valuri-valuri. Tibiile trosneau, jocul devenea din ce în ce mai dur, Francesco Antonioli intervenea când defensiva roș-albastră ceda!



"Am avut ocazii să facem 4-1, cred că erau distruși dacă-i eliminam. Mi-aduc aminte că au câștigat Intertoto atunci și noi am fost la un pas să-i scoatem. Ce echipă bună aveau, vai de mine!", închide Marian Savu o pagină de suflet din cartea Progresului.

FCSB - Bologna | Marian Savu: "Tavi Popescu e un talent extraordinar"



Bologna a venit iar la București de această dată pentru un meci cu FCSB, în grupa Europa League. "Îmi place Bîrligea, îmi place foarte mult Tavi Popescu. E un talent extraordinar", mai spune apăsat golgheterul României din sezonul 1999-2000. FCSB - Bologna, meci din cadrul etapei a treia din grupa Europa League, are loc joi, de la 19:45, pe Arena Națională din București.

18 iulie 1998

Bologna - FC Național 2-0 (Paramatti '4, Ingesson '38)

25 iulie 1998



FC Național - Bologna 3-1 (Pigulea '28 și '71, Pârlog '45 / Kolyvanov '15)

