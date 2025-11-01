După ce a ieșit golgheterul Diviziei A, în sezonul 1999/2000, Marian Savu a lăsat FC Național pentru Șahtior Donețk.



La gruparea ucraineană, fostul atacant român a jucat în UEFA Champions League, dar o întorsătură de situație a făcut ca Savu să rateze transferul în Spania, la Racing Santander.



Performanță în ritm de spa, la Șahtior: „Era o relaxare totală.”



Trecând peste regretul acestei mutări neconcretizate, Marian Savu și-a adus aminte, în emisiunea Poveștile Sport.ro, de condițiile luxoase pe care Șahtior Donețk le punea la dispoziția jucătorilor, încă din anii 2000.



„Aveam cel puțin cinci-șase de antrenament, dar de iarbă, nu artificiale. O bază în care s-au investit vreo douăzeci de milioane de dolari.



Erau condiții super luxoase. Nu aveai voie să umbli îmbrăcat în bază, umblai numai în halat. Mergeai la masă în halat, la refacere în halat, la ședință în halat. Adică, era o relaxare totală. Aveai saune, masaje.



Mergeai în cameră, te schimbai, iar, după aceea, puteai să te duci oriunde, în toată baza. Când ieșeai din saune, aveai la dispoziție bazin rece, bazin cald, struguri, sucuri, ceaiuri, tot ce îți trebuia. Te serveai cu ce voiai. Ei beau mai mult ceai, după ce beau vodcă multă, treceau pe ceai,” a povestit Marian Savu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

