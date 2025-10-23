Marian Savu a ieșit golghterul primului eșalon fotbalistic din România în sezonul 1999 - 2000, când evolua pentru FC Național.
Fostul atacant a înscris douăzeci de goluri în stagiunea menționată, cu două mai multe decât Adrian Mutu, care juca pentru Dinamo București.
Savu, „bântuit” de Matei, Prodan și Adams
Întrebat de Andru Nenciu care sunt fundașii care i-au făcut viața un calvar, în timpul meciurilor oficiale, Marian Savu a oferit următorul răspuns, în emisiunea Poveștile Sport.ro:
„Sunt trei: Adrian Matei, „Didi” Prodan și fundașul lui Arsenal, care a fost căpitanul Angliei, Tony Adams. Incredibil,” a punctat fostul golgheter al Diviziei A, în exclusiviate pentru Sport.ro.
Arsenal, revenire uluitoare, dar și umilință în fața Șahtiorului la care juca Savu
În data de 20 septembrie 2000, Marian Savu și Marian Aliuță au fost rezerve neutilizate ale echipei Șahtior Donețk, într-un meci pierdut de ucraineni în mod dramatic, pe Stadionul Highbury.
Deși a fost condusă cu 2-0 la pauză, o repriză întreagă jucată cu om în minus de Șahtior a fost suficientă pentru ca Arsenal să întoarcă scorul și să se impună cu 3-2, printr-o dublă improbabilă, semnată de fundașul Martin Keown, în minutele 85 și 90.
În retur, Aliuță și Savu au fost introduși pe teren, iar Șahtior a învins Arsenal Londra cu 3-0.
Savu, ajutat de pasele trimise de Lăcătuș
„Când a venit Mihai Stoichiță la FC Național, a venit și Marius Lăcătuș. Atunci am ieșit și golgheter, m-a ajutat mult Marius, cu pase. Cu colegii era extraordinar din toate punctele de vedere. Când intra pe teren...
Aici a fost și un defect în cariera de antrenor, el a fost prea băiat bun. Accepta orice de la jucători. Dacă era puțin mai dur... era super", a spus Marian Savu, la Poveștile Sport.ro.
În sezonul în care Marian Savu a devenit golgheterul României, Dinamo reușea să cucerească al 15-lea titlu din istorie.
- 12 meciuri a jucat Marius Lăcătuș pentru FC Național în returul sezonului 1999-2000
- Lăcătuș, legenda Stelei, s-a retras din activitatea de fotbalist după perioada petrecută în Cotroceni
- 10 titluri a cucerit cu Steaua fosta extremă dreapta
- 84 de meciuri și 13 goluri a strâns la națională Lăcătuș