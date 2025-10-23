Marian Savu a ieșit golghterul primului eșalon fotbalistic din România în sezonul 1999 - 2000, când evolua pentru FC Național.

Fostul atacant a înscris douăzeci de goluri în stagiunea menționată, cu două mai multe decât Adrian Mutu, care juca pentru Dinamo București.

Savu, „bântuit” de Matei, Prodan și Adams

Întrebat de Andru Nenciu care sunt fundașii care i-au făcut viața un calvar, în timpul meciurilor oficiale, Marian Savu a oferit următorul răspuns, în emisiunea Poveștile Sport.ro:

„Sunt trei: Adrian Matei, „Didi” Prodan și fundașul lui Arsenal, care a fost căpitanul Angliei, Tony Adams. Incredibil,” a punctat fostul golgheter al Diviziei A, în exclusiviate pentru Sport.ro.

