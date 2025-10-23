VIDEO EXCLUSIV Cine sunt cei trei fundași care „l-au chinuit” în carieră pe Marian Savu, fostul golgheter al Diviziei A

Cine sunt cei trei fundași care &bdquo;l-au chinuit&rdquo; &icirc;n carieră pe Marian Savu, fostul golgheter al Diviziei A Fotbal intern
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atacantului Marian Savu i-a fost cel mai greu pe terenul de fotbal atunci când s-a duelat cu acești fundași.

TAGS:
Marian SavuDaniel ProdanAdrian MateiTony AdamsPoveștile sport.rofundasi
Din articol

Marian Savu a ieșit golghterul primului eșalon fotbalistic din România în sezonul 1999 - 2000, când evolua pentru FC Național.

Fostul atacant a înscris douăzeci de goluri în stagiunea menționată, cu două mai multe decât Adrian Mutu, care juca pentru Dinamo București.

Savu, „bântuit” de Matei, Prodan și Adams

Întrebat de Andru Nenciu care sunt fundașii care i-au făcut viața un calvar, în timpul meciurilor oficiale, Marian Savu a oferit următorul răspuns, în emisiunea Poveștile Sport.ro:

„Sunt trei: Adrian Matei, „Didi” Prodan și fundașul lui Arsenal, care a fost căpitanul Angliei, Tony Adams. Incredibil,” a punctat fostul golgheter al Diviziei A, în exclusiviate pentru Sport.ro.

Arsenal, revenire uluitoare, dar și umilință în fața Șahtiorului la care juca Savu

În data de 20 septembrie 2000, Marian Savu și Marian Aliuță au fost rezerve neutilizate ale echipei Șahtior Donețk, într-un meci pierdut de ucraineni în mod dramatic, pe Stadionul Highbury.

Deși a fost condusă cu 2-0 la pauză, o repriză întreagă jucată cu om în minus de Șahtior a fost suficientă pentru ca Arsenal să întoarcă scorul și să se impună cu 3-2, printr-o dublă improbabilă, semnată de fundașul Martin Keown, în minutele 85 și 90.

În retur, Aliuță și Savu au fost introduși pe teren, iar Șahtior a învins Arsenal Londra cu 3-0.

Marian Savu

  • Marian Savu coechipier lacatus
×
Marian Savu coechipier lacatus
ÎNAPOI LA ARTICOL

Savu, ajutat de pasele trimise de Lăcătuș

„Când a venit Mihai Stoichiță la FC Național, a venit și Marius Lăcătuș. Atunci am ieșit și golgheter, m-a ajutat mult Marius, cu pase. Cu colegii era extraordinar din toate punctele de vedere. Când intra pe teren... 

Aici a fost și un defect în cariera de antrenor, el a fost prea băiat bun. Accepta orice de la jucători. Dacă era puțin mai dur... era super", a spus Marian Savu, la Poveștile Sport.ro.

În sezonul în care Marian Savu a devenit golgheterul României, Dinamo reușea să cucerească al 15-lea titlu din istorie.

  • 12 meciuri a jucat Marius Lăcătuș pentru FC Național în returul sezonului 1999-2000
  • Lăcătuș, legenda Stelei, s-a retras din activitatea de fotbalist după perioada petrecută în Cotroceni
  • 10 titluri a cucerit cu Steaua fosta extremă dreapta
  • 84 de meciuri și 13 goluri a strâns la națională Lăcătuș
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Adrian Porumboiu a numit echipele care se bat la play-off
Adrian Porumboiu a numit echipele care se bat la play-off
ULTIMELE STIRI
Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
Luka Modric, cadouri pentru toți colegii. Ce au găsit &icirc;n vestiar jucătorii lui AC Milan
Luka Modric, cadouri pentru toți colegii. Ce au găsit în vestiar jucătorii lui AC Milan
&rdquo;Cu ce echipă din Rom&acirc;nia ai vrea să semnezi astăzi?&rdquo;. Jugurtha Hamroun n-a stat pe g&acirc;nduri: &rdquo;&Icirc;ți zic adevărul&rdquo;
”Cu ce echipă din România ai vrea să semnezi astăzi?”. Jugurtha Hamroun n-a stat pe gânduri: ”Îți zic adevărul”
Au răbufnit după eșecul din Champions League: Scandalos că există asemenea arbitri!
Au răbufnit după eșecul din Champions League: "Scandalos că există asemenea arbitri!"
&rdquo;Grădinița&rdquo; Chelsea! Prima echipă din istoria Champions League cu trei adolescenți marcatori &icirc;n același meci
”Grădinița” Chelsea! Prima echipă din istoria Champions League cu trei adolescenți marcatori în același meci
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Man a scris istorie &icirc;n Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta

Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta

Dorinel Munteanu, aproape de o revenire surpriză! Cu cine negociază antrenorul după ce a fost pe lista lui CFR și U Cluj

Dorinel Munteanu, aproape de o revenire surpriză! Cu cine negociază antrenorul după ce a fost pe lista lui CFR și "U" Cluj

Victor Pițurcă dă totul pe față! Generalii i-au fixat prețul lui Becali pentru Steaua. Cum a reacționat patronul FCSB

Victor Pițurcă dă totul pe față! Generalii i-au fixat prețul lui Becali pentru Steaua. Cum a reacționat patronul FCSB

Au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene! &bdquo;UEFA trebuie să suspende&rdquo;

Au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene! „UEFA trebuie să suspende”

Ianis Hagi, avertismentul de care n-a ținut cont: remarca lui B&ouml;l&ouml;ni, dureroasă

Ianis Hagi, avertismentul de care n-a ținut cont: remarca lui Bölöni, dureroasă

Căpitanul unei echipe din Rom&acirc;nia, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 &euro;

Căpitanul unei echipe din România, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 €



Recomandarile redactiei
Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
&rdquo;Cu ce echipă din Rom&acirc;nia ai vrea să semnezi astăzi?&rdquo;. Jugurtha Hamroun n-a stat pe g&acirc;nduri: &rdquo;&Icirc;ți zic adevărul&rdquo;
”Cu ce echipă din România ai vrea să semnezi astăzi?”. Jugurtha Hamroun n-a stat pe gânduri: ”Îți zic adevărul”
Luka Modric, cadouri pentru toți colegii. Ce au găsit &icirc;n vestiar jucătorii lui AC Milan
Luka Modric, cadouri pentru toți colegii. Ce au găsit în vestiar jucătorii lui AC Milan
Au răbufnit după eșecul din Champions League: Scandalos că există asemenea arbitri!
Au răbufnit după eșecul din Champions League: "Scandalos că există asemenea arbitri!"
OUT! Decizia luată de Gigi Becali chiar &icirc;nainte de FCSB - Bologna
OUT! Decizia luată de Gigi Becali chiar înainte de FCSB - Bologna
Alte subiecte de interes
Killerul Rom&acirc;niei, Kennet Andersson, a venit cu Bologna la București. Povestește Marian Savu: Cobora cu zăpadă pe cap!
Killerul României, Kennet Andersson, a venit cu Bologna la București. Povestește Marian Savu: "Cobora cu zăpadă pe cap!"
Lovitura dată de FCSB: &rdquo;E un atacant adevărat! Jucător de bătaie, exact ce &icirc;ți trebuie&rdquo;
Lovitura dată de FCSB: ”E un atacant adevărat! Jucător de bătaie, exact ce îți trebuie”
Belo, Adi Ilie si Raducioiu au plans la mormantul lui Prodan. Azi, fostul international ar fi implinit 45 ani
Belo, Adi Ilie si Raducioiu au plans la mormantul lui Prodan. Azi, fostul international ar fi implinit 45 ani
2016, NEGRU! Lista personalitatilor din sport decedate anul acesta: de la Muhammad Ali si pana la Didi Prodan
2016, NEGRU! Lista personalitatilor din sport decedate anul acesta: de la Muhammad Ali si pana la Didi Prodan
Un nou antrenor principal pentru CS Mioveni! Debutează cu FCSB
Un nou antrenor principal pentru CS Mioveni! Debutează cu FCSB
&bdquo;Fierbe&rdquo; vestiarul Rapidului?! &Icirc;ntrebarea care l-a scos din sărite pe calmul Adrian Matei
„Fierbe” vestiarul Rapidului?! Întrebarea care l-a scos din sărite pe calmul Adrian Matei
CITESTE SI
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

stirileprotv ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

&bdquo;Spitalul morții&rdquo; din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o t&acirc;nără &icirc;și schimbase numele după o tragedie identică

stirileprotv „Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

C&acirc;nd vin ploile și c&acirc;nd se răcește vremea &icirc;n Rom&acirc;nia. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!