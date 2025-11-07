FOTO ȘI VIDEO Doar adevărații microbiști îl recunosc! Cum arată fostul golgheter al Ligii 1

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Chiar dacă au trecut 25 de ani de când a renunțat la fotbal, are un stil de viață sănătos.



TAGS:
Marian SavuSuperligaLiga 1microbistiFC NationalFOTOPoveștile sport.roFani
Din articol
  • Cum arată fostul golgheter din Liga 1, Marian Savu, fost la FC Național. 

Fostul atacant Marian Savu, golgheter al României în sezonul 1999–2000, a fost invitat în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Savu, care a marcat 20 de goluri în acel sezon de vis pentru FC Național, a ajuns acum la 53, pe care i-a împlinit recent, la 11 octombrie, și se menține bine din punct de vedere fizic. Chiar dacă au trecut 25 de ani de când a renunțat la fotbal, are un stil de viață sănătos - VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS

Marian Savu ajunese la 90 de kilograme după retragerea din fotbal

Marian Savu, fostul golgheter al Ligii 1 | GALERIE FOTO

  • Marian savu 03
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Imediat după retragere, așa cum se întâmplă în cazul multor fotbaliști, Savu ajunsese să cântărească peste 90 de kilograme, dar apoi și-a revenit și se menține la un nivel optim.

”Sunt bine, sunt sănătos, asta e important! Sportivii, după ce se lasă, încep să aibă probleme, cu picioarele, cu încheieturile. Deocamdată sunt bine și îi mulțumesc lui Dumnezeu!

(N.r. – Cum se menține, la 55 de ani, la o greutate optimă) Având în vedere că toată viața am ținut regim spartan, dar după ce mă lăsasem m-am îngrășat, ajunsesem pe la vreo 90 și ceva de kilograme... dar mi-am dat seama că nu e în regulă și am revenit la normal.

Mănânc de două ori pe zi, iar în anumite zile nu mănânc carne. Mănânc de două ori pe zi, la ora 10 și la ora 16. Apoi, nu mai mănânc până următoarea zi”, a spus Marian Savu în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Marian Savu, 233 de meciuri și 77 de goluri în Divizia A

Referitor la cariera lui Marian Savu, fostul atacant s-a născut la 11 octombrie 1972. A evoluat în 223 de meciuri în Divizia A, marcând 77 de goluri, și a fost golgheterul campionatului în anul 2000 (sezonul 1999-2000), cu 20 de reușite. În cupele europene, a jucat 12 partide și a înscris un gol.

Invitat în emisiunea moderată de Andru Nenciu, Marian Savu a istorisit nu numai puncte importante ale sezonului în care a devenit golgheterul campionatului, ci și momente de la Victoria București, Dinamo, FC Brașov sau Șahtior Donețk.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
Natalie, o studentă de 21 de ani, c&acirc;știgătoarea Miss Earth 2025. A &icirc;nvins 81 de participante din &icirc;ntreaga lume | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Replica dată de Marian Savu antrenorului Mihai Stoichiță, după ce a primit premiul de golgheter al Diviziei A &icirc;n 2000
Replica dată de Marian Savu antrenorului Mihai Stoichiță, după ce a primit premiul de golgheter al Diviziei A în 2000
Sabotat de Șahtior: Marian Savu dezvăluie la Poveștile Sport.ro cum a ratat transferul carierei, &icirc;n Spania
"Sabotat" de Șahtior: Marian Savu dezvăluie la Poveștile Sport.ro cum a ratat transferul carierei, în Spania
&bdquo;Nu am ieșit din careu 45 de minute&rdquo; Marian Savu, despre primul contact cu fotbalul din Champions League
„Nu am ieșit din careu 45 de minute” Marian Savu, despre primul contact cu fotbalul din Champions League
Cine sunt cei trei fundași care &bdquo;l-au chinuit&rdquo; &icirc;n carieră pe Marian Savu, fostul golgheter al Diviziei A
Cine sunt cei trei fundași care „l-au chinuit” în carieră pe Marian Savu, fostul golgheter al Diviziei A
Killerul Rom&acirc;niei, Kennet Andersson, a venit cu Bologna la București. Povestește Marian Savu: Cobora cu zăpadă pe cap!
Killerul României, Kennet Andersson, a venit cu Bologna la București. Povestește Marian Savu: "Cobora cu zăpadă pe cap!"
ULTIMELE STIRI
De Rossi, prima conferință la Genoa: Nu am venit să bifez cartela! Vreau ca alți fani să mă iubească
De Rossi, prima conferință la Genoa: "Nu am venit să bifez cartela! Vreau ca alți fani să mă iubească"
&bdquo;U&rdquo; Cluj - Metaloglobus 3-1, pe Sport.ro! Fernandes marchează &icirc;n start reprizei secunde
„U” Cluj - Metaloglobus 3-1, pe Sport.ro! Fernandes marchează în start reprizei secunde
FCSB i-a uluit și &icirc;n 10 oameni! Reacția lui Daniliuc: Au ceva ce &icirc;n Elveția nu găsești!
FCSB i-a uluit și în 10 oameni! Reacția lui Daniliuc: "Au ceva ce în Elveția nu găsești!"
UEFA a făcut anunțul după golul de pus &icirc;n ramă &icirc;nscris de Darius Olaru &icirc;n meciul cu Basel
UEFA a făcut anunțul după golul de pus în ramă înscris de Darius Olaru în meciul cu Basel
După aproape patru ani de război, Vladimir Putin a răbufnit: Asta e poziția noastră!
După aproape patru ani de război, Vladimir Putin a răbufnit: "Asta e poziția noastră!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: &rdquo;Cum să faci așa ceva?&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: ”Cum să faci așa ceva?”

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la r&acirc;nd pentru roș-albaștri &icirc;n Europa League

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la rând pentru roș-albaștri în Europa League

L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat &icirc;n timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final

L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat în timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final

Plătește T&acirc;rnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: Trebuie să luăm!

Plătește Târnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: "Trebuie să luăm!"

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: &rdquo;Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: ”Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!”

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o &bdquo;remontada&rdquo; de senzație! Nota primită de rom&acirc;n

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o „remontada” de senzație! Nota primită de român



Recomandarile redactiei
FCSB i-a uluit și &icirc;n 10 oameni! Reacția lui Daniliuc: Au ceva ce &icirc;n Elveția nu găsești!
FCSB i-a uluit și în 10 oameni! Reacția lui Daniliuc: "Au ceva ce în Elveția nu găsești!"
UEFA a făcut anunțul după golul de pus &icirc;n ramă &icirc;nscris de Darius Olaru &icirc;n meciul cu Basel
UEFA a făcut anunțul după golul de pus în ramă înscris de Darius Olaru în meciul cu Basel
&bdquo;U&rdquo; Cluj - Metaloglobus 3-1, pe Sport.ro! Fernandes marchează &icirc;n start reprizei secunde
„U” Cluj - Metaloglobus 3-1, pe Sport.ro! Fernandes marchează în start reprizei secunde
Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali
Decizia luată de Ngezana imediat după meciul cu Basel! MM Stoica i-a comunicat-o lui Becali
Emoție copleșitoare la Oradea. Mii de oameni la stadion pentru ultimul rămas bun lui Ienei. Gabi Balint, &icirc;n lacrimi
Emoție copleșitoare la Oradea. Mii de oameni la stadion pentru ultimul rămas bun lui Ienei. Gabi Balint, în lacrimi
Alte subiecte de interes
Fostul golgheter al Ligii 1 a numit echipa care poate c&acirc;știga campionatul! Prevede surpriza
Fostul golgheter al Ligii 1 a numit echipa care poate câștiga campionatul! Prevede surpriza
Amprenta miliardarului Ahmetov: ce l-a surprins pe Marian Savu c&acirc;nd a ajuns la Șahtior Donețk
Amprenta miliardarului Ahmetov: ce l-a surprins pe Marian Savu când a ajuns la Șahtior Donețk
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Cum s-au reabilitat jucătorii care au retrogradat cu Dinamo, &icirc;n 2022. 7 activează &icirc;n Liga 1, alții &icirc;n Uzbekistan sau Cipru
Cum s-au reabilitat jucătorii care au retrogradat cu Dinamo, în 2022. 7 activează în Liga 1, alții în Uzbekistan sau Cipru
Number One. Dacă am mai avea c&acirc;țiva jucători ca el &icirc;n Rom&acirc;nia, ar fi altfel! Rotariu a ales&nbsp;
Number One. "Dacă am mai avea câțiva jucători ca el în România, ar fi altfel!" Rotariu a ales 
CITESTE SI
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală &icirc;n care o femeie a fost aruncată &icirc;n aer de un cablu rupt

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. &rdquo;&Icirc;mi dădeau lacrimile de fiecare dată&rdquo;

protv Mărimea chiar contează. Se iubeau nebunește, dar s-au despărțit pentru că ea nu mai suporta. ”Îmi dădeau lacrimile de fiecare dată”

VIDEO. Momentul &icirc;n care o fetiță de 11 ani &icirc;l confruntă pe Putin: &bdquo;Unchiul meu e trimis din nou la război&rdquo;. Reacția liderului

stirileprotv VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului

Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din Rom&acirc;nia: &bdquo;Am desfășurat o analiză a portofoliului&rdquo;

stirileprotv Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!