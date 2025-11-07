Marian Savu ajunese la 90 de kilograme după retragerea din fotbal

Savu, care a marcat 20 de goluri în acel sezon de vis pentru FC Național, a ajuns acum la 53, pe care i-a împlinit recent, la 11 octombrie, și se menține bine din punct de vedere fizic. Chiar dacă au trecut 25 de ani de când a renunțat la fotbal, are un stil de viață sănătos - VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS

Fostul atacant Marian Savu, golgheter al României în sezonul 1999–2000, a fost invitat în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Imediat după retragere, așa cum se întâmplă în cazul multor fotbaliști, Savu ajunsese să cântărească peste 90 de kilograme, dar apoi și-a revenit și se menține la un nivel optim.

”Sunt bine, sunt sănătos, asta e important! Sportivii, după ce se lasă, încep să aibă probleme, cu picioarele, cu încheieturile. Deocamdată sunt bine și îi mulțumesc lui Dumnezeu!

(N.r. – Cum se menține, la 55 de ani, la o greutate optimă) Având în vedere că toată viața am ținut regim spartan, dar după ce mă lăsasem m-am îngrășat, ajunsesem pe la vreo 90 și ceva de kilograme... dar mi-am dat seama că nu e în regulă și am revenit la normal.

Mănânc de două ori pe zi, iar în anumite zile nu mănânc carne. Mănânc de două ori pe zi, la ora 10 și la ora 16. Apoi, nu mai mănânc până următoarea zi”, a spus Marian Savu în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Marian Savu, 233 de meciuri și 77 de goluri în Divizia A

Referitor la cariera lui Marian Savu, fostul atacant s-a născut la 11 octombrie 1972. A evoluat în 223 de meciuri în Divizia A, marcând 77 de goluri, și a fost golgheterul campionatului în anul 2000 (sezonul 1999-2000), cu 20 de reușite. În cupele europene, a jucat 12 partide și a înscris un gol.

Invitat în emisiunea moderată de Andru Nenciu, Marian Savu a istorisit nu numai puncte importante ale sezonului în care a devenit golgheterul campionatului, ci și momente de la Victoria București, Dinamo, FC Brașov sau Șahtior Donețk.

