De la platforme media și hoteluri până la producători de echipamente sportive și companii din industria divertismentului, câștigătorii economici ai unui Campionat Mondial nu se află doar pe gazon.

Media și platformele de streaming, în prima linie

Niciun alt sector nu beneficiază mai mult de pe urma unui Campionat Mondial decât industria media. Meciurile atrag miliarde de telespectatori din întreaga lume, iar interesul uriaș pentru competiție se traduce în venituri consistente din publicitate, abonamente și drepturi de difuzare.

În plus, consumul de conținut sportiv se mută tot mai mult către platformele digitale și aplicațiile mobile, ceea ce oferă oportunități importante pentru serviciile de streaming și companiile care gestionează infrastructura necesară transmisiunilor online.

Hotelurile și turismul profită de afluxul de suporteri

Fiecare ediție a Campionatului Mondial transformă orașele gazdă în centre de atracție pentru milioane de suporteri. Hotelurile, restaurantele, companiile de transport și operatorii din turism înregistrează, de regulă, creșteri importante ale cererii.

Pentru multe afaceri locale, perioada competiției poate reprezenta unul dintre cele mai profitabile momente ale anului, datorită numărului mare de vizitatori și consumului asociat acestora.

Brandurile sportive câștigă atât din vânzări, cât și din imagine

Campionatul Mondial este una dintre cele mai importante scene de promovare pentru producătorii de echipamente sportive. Tricourile oficiale, colecțiile dedicate competiției și produsele asociate echipelor naționale generează vânzări semnificative.

La fel de important este însă câștigul de imagine. Prezența pe teren, în reclame și în jurul evenimentului oferă brandurilor o expunere globală dificil de egalat prin alte campanii de marketing.

Industria băuturilor beneficiază de consumul crescut

Vizionarea meciurilor este, pentru milioane de suporteri, o experiență socială. Fie că vorbim despre terase, restaurante, fan zone sau întâlniri între prieteni, consumul de băuturi crește semnificativ în timpul competiției.

Companiile care au parteneriate comerciale cu organizatorii beneficiază suplimentar de o vizibilitate uriașă, atât pe stadioane, cât și în transmisiunile TV și online.

Jocurile video și esports-ul primesc un nou impuls

Interesul global pentru fotbal se reflectă și în industria gamingului. După fiecare Campionat Mondial, jocurile video cu tematică fotbalistică înregistrează creșteri ale numărului de utilizatori și ale timpului petrecut în platforme.

Pentru publisherii din domeniu, turneul funcționează ca o campanie globală de promovare care menține interesul publicului pentru sport și în afara terenului.

Cine câștigă cu adevărat?

Deși impactul economic general al unui Campionat Mondial asupra economiei unei țări poate fi limitat pe termen lung, anumite sectoare reușesc să transforme evenimentul într-o oportunitate majoră de business.

Media, turismul, producătorii de echipamente sportive, industria băuturilor și companiile din gaming sunt printre principalii beneficiari ai atenției globale generate de cel mai important turneu de fotbal din lume.

În multe cazuri, valoarea reală nu vine doar din vânzările realizate în timpul competiției, ci și din expunerea globală care poate influența comportamentul consumatorilor mult timp după fluierul final.

Cum pot investitorii să urmărească tendințele generate de Campionatul Mondial

Pentru pasionații de sport care urmăresc și piețele financiare, Campionatul Mondial poate oferi o perspectivă interesantă asupra companiilor care beneficiază de creșterea consumului și a atenției globale.

Companiile din media și streaming, industria hotelieră, producătorii de echipamente sportive, companiile din sectorul băuturilor sau dezvoltatorii de jocuri video sunt printre afacerile care pot profita de interesul uriaș generat de turneu. Desigur, evoluția unei companii la bursă depinde de numeroși factori, iar performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare.

Pentru cei interesați să investească pe termen lung, aplicația XTB oferă acces la mii de Acțiuni și ETF-uri listate pe piețele internaționale, inclusiv companii active în industriile care pot beneficia de marile evenimente sportive. De pe telefon sau laptop, investitorii pot urmări și analiza oportunități din diferite sectoare și piețe globale.

O alternativă populară pentru investitorii care caută diversificare o reprezintă ETF-urile, instrumente care oferă expunere la mai multe companii simultan, fără a depinde de evoluția unei singure acțiuni.

Știai că?

Nu este nevoie să alegi fiecare companie în parte pentru a obține expunere la anumite sectoare economice. Prin ETF-uri, investitorii pot urmări evoluția unui întreg grup de companii printr-o singură investiție. Aplicația XTB oferă acces la sute de ETF-uri și mii de Acțiuni internaționale, inclusiv posibilitatea de a investi fracționat, cu sume mai mici.

Disclaimer: Investițiile implică riscuri, iar valoarea acestora poate fluctua. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Investește responsabil.