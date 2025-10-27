VIDEO EXCLUSIV "Sabotat" de Șahtior: Marian Savu dezvăluie la Poveștile Sport.ro cum a ratat transferul carierei, în Spania

Marcu Czentye
Invitat de Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro, Marian Savu a dezvăluit cum a ratat transferul carierei.

Marian Savu a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro cum decurgeau interacțiunile cu miliardarul ucrainean, Rinat Ahmetov, dar și maniera dureroasă prin care a ratat un transfer la clubul spaniol, Racing Santander.

Transferat de Șahtior Donețk de la FC Național, în 2000, fostul golgheter al campionatului autohton a lămurit că nu a avut probleme cu banii, în Ucraina.

Marian Savu, despre abordarea profitabilă a lui Rinat Ahmetov, la Șahtior Donețk

Istorisind întâlnirile cu Rinat Ahmetov, Marian Savu a punctat: „Singurele întrebări pe care ți le adresa erau: 'cum ești?', 'familia?', dar nu te întreba niciodată de bani. Nici nu erau probleme.

Când ne-am calificat în Champions League, au întârziat banii o oră. Deja au început băieții să se întrebe: 'e gheață pe la bancă? Au alunecat, s-au lovit? Ce s-a întâmplat?' Ei erau obișnuiți că plățile nu întârziau.

Jucai duminica, luni aveai banii. Jucai sâmbătă, duminică aveai banii. Niciodată nu se întârziau. Acolo, nu se punea problema banilor. Se punea problema cu cât să te vândă, ca să scoată tot ce e mai bun din tine,” a precizat Marian Savu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Transferul ca și făcut la Racing Santander a căzut, în urma unei prestații bune

În turul trei al Cupei UEFA, sezonul 2000/01, Șahtior Donețk a remizat, 0-0, pe teren propriu, cu Celta Vigo, dar a pierdut manșa retur, scor 1-0, în ciuda unei prestații bune făcute de Marian Savu, în a doua repriză, în care a fost introdus pe teren și Marian Aliuță.

Venită din UEFA Champions League, Șahtior Donețk își vedea parcursul european încheiat în decembrie, însă Marian Savu avea așteptarea celui mai important transfer al carierei, în urmă cu douăzeci și cinci de ierni.

„Atunci, am avut eu o perioadă în care m-am certat cu ei. Când am jucat la Celta Vigo, seara, am avut o discuție cu ei, deoarece voia să mă ia Racing Santander. 

Făcuseră oferă, bătuseră palma, ne înțeleseserăm la masă, și a doua zi le-au zis: 'băgați-l a doua repriză, că nu vrem să se accidenteze.'

Îmi aduc aminte că am făcut câteva faze în acel meci și au cerut trei milioane pentru mine, nu un milion, cât ziseseră inițial.

Atunci, nu trebuia, dar m-am enervat. Nu am avut stăpânirea de sine necesară. Acela era visul meu, să ajung în Spania. 

Spania era o poezie pentru mine, atunci. Ar fi fost fantastic, dar așa a fost să fie. Am avut numai ghinioane, a trebuit mereu să mă lupt singur,” a completat Marian Savu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În sezonul 1999-2000 al Diviziei A, Marian Savu (FC Național) a ieșit golgheter, cu 20 de goluri marcate. Adrian Mutu (Dinamo București) a încheiat acea stagiune cu 18 reușite.

Marian Savu

  • Marian savu in emisiune
×
Povestilesport savu stoichita 211025 v3
Marian Savu coechipier lacatus
ÎNAPOI LA ARTICOL
