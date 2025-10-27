Marian Savu a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro cum decurgeau interacțiunile cu miliardarul ucrainean, Rinat Ahmetov, dar și maniera dureroasă prin care a ratat un transfer la clubul spaniol, Racing Santander.

Transferat de Șahtior Donețk de la FC Național, în 2000, fostul golgheter al campionatului autohton a lămurit că nu a avut probleme cu banii, în Ucraina.

Marian Savu, despre abordarea profitabilă a lui Rinat Ahmetov, la Șahtior Donețk

Istorisind întâlnirile cu Rinat Ahmetov, Marian Savu a punctat: „Singurele întrebări pe care ți le adresa erau: 'cum ești?', 'familia?', dar nu te întreba niciodată de bani. Nici nu erau probleme.



Când ne-am calificat în Champions League, au întârziat banii o oră. Deja au început băieții să se întrebe: 'e gheață pe la bancă? Au alunecat, s-au lovit? Ce s-a întâmplat?' Ei erau obișnuiți că plățile nu întârziau.



Jucai duminica, luni aveai banii. Jucai sâmbătă, duminică aveai banii. Niciodată nu se întârziau. Acolo, nu se punea problema banilor. Se punea problema cu cât să te vândă, ca să scoată tot ce e mai bun din tine,” a precizat Marian Savu, în exclusivitate pentru Sport.ro.