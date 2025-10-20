VIDEO EXCLUSIV Când "Fiara" Lăcătuș n-a jucat pentru Steaua! "Atunci am ieșit golgheter, m-a ajutat mult Marius cu pase"

Marius Lăcătuș, apreciat mereu pentru pasele sale de gol. Povestește un golgheter al României.

  • Marian Savu (53 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro. 

Atacant tehnic, cu un bun simț al poziționării, Marian Savu devenea în sezonul 1999-2000 golgheterul Ligii 1. Juca pentru FC Național, o echipă care în acea vreme era înțesată de jucători supervaloroși. Ajuns în Cotroceni de la Steaua, Marius Lăcătuș avea 36 de ani și a avut o contribuție substanțială în jocul excelent al echipei, dar și în performanța lui Marian Savu. 

Debutat în marea echipă a lui Dinamo în 1990, Savu avea 28 de ani când a terminat sezonul în fruntea ierarhiei golgheterilor. La Poveștile Sport.ro, Marian Savu a subliniat că Marius Lăcătuș, prin pasele sale de nota 10, l-a ajutat pentru a încheia pe prima poziție în clasamentul celor mai buni marcatori. 

Marian Savu, la Poveștile Sport.ro: "M-a ajutat mult Marius, cu pase!"

"Când a venit Mihai Stoichiță la FC Național, a venit și Marius Lăcătuș. Atunci am ieșit și golgheter, m-a ajutat mult Marius, cu pase. Cu colegii era extraordinar din toate punctele de vedere. Când intra pe teren... 

Aici a fost și un defect în cariera de antrenor, el a fost prea băiat bun. Accepta orice de la jucători. Dacă era puțin mai dur... era super", a spus Marian Savu, la Poveștile Sport.ro.

În sezonul în care Marian Savu a devenit golgheterul României, Dinamo reușea să cucerească al 15-lea titlu din istorie.

  • 12 meciuri a jucat Marius Lăcătuș pentru FC Național în returul sezonului 1999-2000
  • Lăcătuș, legenda Stelei, s-a retras din activitatea de fotbalist după perioada petrecută în Cotroceni
  • 10 titluri a cucerit cu Steaua fosta extremă dreapta
  • 84 de meciuri și 13 goluri a strâns la națională Lăcătuș

Marian Savu, golgheterul României în sezonul 1999-2000

  • Marian savu
Clasamentul golgheterilor în sezonul 1999-2000

MARIAN SAVU - Național București - 20

Adrian Mutu - Dinamo București - 18

Marian Ivan - FC Brașov - 16

Claudiu Niculescu - Universitatea Craiova - 16

Florin Petcu - FCM Bacău - 14

Ionel Dănciulescu - Steaua București - 14

Adrian Mihalcea - Dinamo București - 13

Ion Vlădoiu - Dinamo București - 12

Mircea Stanciu - CSM Reșița - 12

Cristian Ciocoiu - Steaua București - 11

Marius Mitu - Rocar București - 10

Ioan Miszti - Gloria Bistrița - 10

Marian Savu a jucat în două perioade la echipa din Cotroceni, FC Național, fosta Progresul: între 1998 și 2000, dar și în sezonul 2001-2002.

În primul eșalon din România, Marian Savu a strâns 233 de partide și a marcat 77 de goluri. Cu meciuri la naționala de tineret a României, fostul atacant nu a prins vreo partidă la reprezentativa de seniori. În emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Savu dezvăluie care e cel mai mare regret și analizează mai mulți actuali fotbaliști din Liga 1. 

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro și VOYO. 

