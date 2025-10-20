Marian Savu (53 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.



Atacant tehnic, cu un bun simț al poziționării, Marian Savu devenea în sezonul 1999-2000 golgheterul Ligii 1. Juca pentru FC Național, o echipă care în acea vreme era înțesată de jucători supervaloroși. Ajuns în Cotroceni de la Steaua, Marius Lăcătuș avea 36 de ani și a avut o contribuție substanțială în jocul excelent al echipei, dar și în performanța lui Marian Savu.



Debutat în marea echipă a lui Dinamo în 1990, Savu avea 28 de ani când a terminat sezonul în fruntea ierarhiei golgheterilor. La Poveștile Sport.ro, Marian Savu a subliniat că Marius Lăcătuș, prin pasele sale de nota 10, l-a ajutat pentru a încheia pe prima poziție în clasamentul celor mai buni marcatori.

Marian Savu, la Poveștile Sport.ro: "M-a ajutat mult Marius, cu pase!"



"Când a venit Mihai Stoichiță la FC Național, a venit și Marius Lăcătuș. Atunci am ieșit și golgheter, m-a ajutat mult Marius, cu pase. Cu colegii era extraordinar din toate punctele de vedere. Când intra pe teren...



Aici a fost și un defect în cariera de antrenor, el a fost prea băiat bun. Accepta orice de la jucători. Dacă era puțin mai dur... era super", a spus Marian Savu, la Poveștile Sport.ro.

În sezonul în care Marian Savu a devenit golgheterul României, Dinamo reușea să cucerească al 15-lea titlu din istorie.