Marian Savu este unicul golgheter pe care l-a avut clubul FC Național, în întreaga istorie a eșalonului de elită al fotbalului românesc.
În sezonul 1999/2000, Savu a înscris douăzeci de goluri, cu două mai multe decât Adrian Mutu, ocupantul poziției secunde, în ierarhia acelui sezon.
Marian Savu și Marius Lăcătuș, un duo de neoprit, la FC Național, în 1999/2000
Nimeni altul decât Marius Lăcătuș, aflat în finalul carierei, este fotbalistul căruia Marian Savu îi este recunoscător pentru pasele oferite în stagiunea 1999/2000.
„Când a venit Mihai Stoichiță la FC Național, a venit și Marius Lăcătuș. Atunci am ieșit și golgheter, m-a ajutat mult Marius, cu pase. Cu colegii era extraordinar din toate punctele de vedere. Când intra pe teren...
Aici a fost și un defect în cariera de antrenor, el a fost prea băiat bun. Accepta orice de la jucători. Dacă era puțin mai dur... era super", a spus Marian Savu, despre Marius Lăcătuș, la Poveștile Sport.ro.
„Eu te-am făcut antrenor,” i-a spus Savu lui Stoichiță
Pentru performanța conturată la FC Național, Marian Savu a primit un premiu de 2000 de dolari din partea Ligii Profesioniste e Fotbal.
Presa anului 2000 nota un dialog între Marian Savu și antrenorul Mihai Stoichiță, pe marginea premiului de golgheter:
„Vezi că merit și eu jumătate din premiu,” i-a spus Stoichiță lui Savu.
„Vino să facem o poză, nea Mihai, și mulțumește-te cu atât,” a fost replica atacantului, care a oferit continuarea dialogului, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
„'Eu te-am făcut antrenor', așa i-am zis. Aici, mă luaseră de la aeroport, ca să îmi dea premiul. Venisem din America, fusesem la Miami, Honduras, El Salvador, avusesem un turneu cu nea Mihai Stoichiță, cu Jean Pădureanu. M-au luat de la aeroport și am venit să iau premiul, pe arena din Cotroceni. Mi s-a dat statueta și, după aceea, am luat și premiul în bani,” își amintește Marian Savu, în exclusivitate pentru Sport.ro.