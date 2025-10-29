Marian Savu este unicul golgheter pe care l-a avut clubul FC Național, în întreaga istorie a eșalonului de elită al fotbalului românesc.



În sezonul 1999/2000, Savu a înscris douăzeci de goluri, cu două mai multe decât Adrian Mutu, ocupantul poziției secunde, în ierarhia acelui sezon.



Marian Savu și Marius Lăcătuș, un duo de neoprit, la FC Național, în 1999/2000



Nimeni altul decât Marius Lăcătuș, aflat în finalul carierei, este fotbalistul căruia Marian Savu îi este recunoscător pentru pasele oferite în stagiunea 1999/2000.



„Când a venit Mihai Stoichiță la FC Național, a venit și Marius Lăcătuș. Atunci am ieșit și golgheter, m-a ajutat mult Marius, cu pase. Cu colegii era extraordinar din toate punctele de vedere. Când intra pe teren...



Aici a fost și un defect în cariera de antrenor, el a fost prea băiat bun. Accepta orice de la jucători. Dacă era puțin mai dur... era super", a spus Marian Savu, despre Marius Lăcătuș, la Poveștile Sport.ro.

