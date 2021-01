"Il cunosc foarte bine pe Radu Dragusin!" Ce a spus Adrian Mutu despre fundasul lui Juventus in presa din Italia 

Radu Dragusin a debutat recent ca titular pentru Juventus.

Tanarul fundas roman care l-a impresionat pe Andrea Pirlo a fost laudat de Adrian Mutu in presa din Italia.

Selectionerul, care l-a convocat in toamna la echipa nationala U21 a Romaniei, a vorbit despre calitatile lui Dragusin, spunand totodata ca ii va fi greu sa se impuna in Serie A pentru ca va resimti o presiune foarte mare.

"Ii va fi foarte greu sa joace la Juventus. Este un club grozav, unde presiunea este mare si se asteapta performanta maxima in fiecare an. Il cunosc foarte bine pe Radu Dragusin.

L-am convocat la U21 in toamna, inainte de debutul la Juventus, si sunt sigur ca va ajunge un jucator de top. Este serios, se antreneaza bine si este motivat sa aiba succes", a declarat Adrian Mutu, potrivit tuttojuve.com.

Radu Dragusin a fost in premiera titular in echipa lui Andrea Pirlo in meciul din Cupa Italiei, contra celor de la Genoa. Fotbalistii cu care se lupta pentru un loc in primul 11 sunt Bonucci, De Ligt, Chiellini si Demiral.

Romanul in varsta de 18 ani este cotat in prezet la 800.000 de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.