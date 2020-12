Cum arata echipele de start ale adversarilor Romaniei U21 de la Euro! Totul despre nationalele cu care se vor lupta baietii lui Adrian Mutu

Romania U21 este in grupa A, alaturi de Germania, Tarile de Jos si Ungaria.

Echipa lui Adrian Mutu are o valoare de piata de 18,48 de milioane de euro, cel mai bine cotat jucator fiind Ianis Hagi, cu o cota de 4,5 milioane de euro. Din cei 23 de fotbalisti din lot, doar 3 evolueaza in strainatate, Hagi, Alexandru Pascanu si Marius Marin.

Germania U21, adversarul din prima urna valorica, are o cota de piata de 85 de milioane de euro, cel mai valoros fotbalist fiind Florian Wirtz, cotat la 24 de milioane de euro.

Potrivit site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal, echipa pregatita de Stefan Kuntz, "finalista in 2019, campioana europeana in 2017, a avut totusi un parcurs in ultimii doi ani mai slab decat granzii continentali. Doua infrangeri cu Belgia, o remiza amicala cu Slovenia, dar traditia spune ca germanii stiu sa puncteze atunci cand conteaza mai mult.

Desi profilul jucatorilor permite alternarea sistemelor, incercata de selectioner, cel mai des e preferat 4-3-3. Previzibil, fondul de fotbalisti vine din primele doua ligi germane, cu valori mai mari ale cotei de piata spre ofensiva."

Cum arata primul 11 al nemtilor, estimat la 52,9 milioane de euro:

Grill (Leverkusen) – Baku (Wolfsburg), Pieper (Bielefeld), Mai (Darmstadt), Handwerker (Nurnberg) – Geiger (Hoffenheim), Maier (Bielefeld), Ozcan (Koln) – Nmecha (Anderlecht), Berisha (RB Salzburg), Jakobs (Koln)

Echipa nationala U21 din Tarile de Jos este cotata la 108,98 de milioane de euro, Justin Kluivert fiind cel mai scump jucator, cu o valoare de 20 de milioane de euro.

FRF a notat ca echipa, fost campioana europeana in 2006 si 2005, "a absentat incredibil incepand din 2013 de la turneele finale, de aceea are abia coeficientul numarul 8 din 16 la acest EURO. A defilat in preliminarii, a obtinut 9 victorii din 10 si a avut o medie de 4,6 goluri marcate per meci.

Selectionerul alterneaza 4-3-3 ofensiv cu 4-2-2-2, in fapt un 4-2-4 cu extreme avansate. Sunt zeci de jucatori cotati la peste 1 milion de euro eligibili ramasi in afara spatiului limitat al analizei, realitate care spune tot despre forta olandezilor.

Primul 11 al selectionerului Erwin van de Looi, cotat la 100,7 milioane de euro, arata astfel:

Scherpen (Ajax) – Zeefuik (Hertha), Schuurs (Ajax), Botman (Lille), Bakker (PSG) – Koopmeiners (Alkmaar), Gravenberch (Ajax) – Dilrosun (Hertha), Gakpo (PSV) – Boadu (Alkmaar), Sierhuis (Reims)

Ultimul adversar din grupa A este Ungaria U21, al carei lot este cotat la 5,28 de milioane de euro. Potrivit FRF, "s-a calificat ultima oara in 1996, cu generatia lui Pal Dardai, iar lotul extins actual presupune in cvasitotalitate jucatori din campionatul intern, cu cote de piata ce nu depasesc 0,5 milioane euro, iar multi dintre ei activeaza in esalonul secund.

A disputat 7 partide amicale in ultimii doi ani, reusind doar o victorie, 2-0 cu Rusia, doua remize si înfrangeri in fata Norvegiei, Austriei sau Sloveniei. Selectionerul Zoltan Gera a incercat si sistemul 3-5-2, dar esecurile au dus la revenirea spre deja clasicul 4-2-3-1."

Acesta este primul 11 al Ungariei U21, care are o valoare de piata de 2,9 milioane de euro:

Demjen (ZTE) – Hinora (Vasas), Balogh (Parma), Nagy (MTK), Gergenyi (ZTE) – Mezei (MTK), Hidi (Vasas) – Schon (MTK), Palincsar (MTK), T. Kiss (Puskas) – Barany (Debrecen)

Campionatul European incepe in luna martie 2021, faza grupelor fiind programata in perioada 24-31 martie, iar fazele eliminatorii disputandu-se intre 31 mai si 6 iunie.