Mirel Radoi, transant in privinta prezentei lui Adrian Mutu la Olimpiada: "Nu a vrut sa fie in situatia in care sa dam amandoi indicatii!"

Selectionerul a vorbit despre Jocurile Olimpice si posibilitatea ca Adrian Mutu sa mearga si el la Tokyo.

Dupa ce Mirel Radoi a fost promovat de la nationala U21 la cea de seniori, acesta a facut anuntul ca vrea ca impreuna cu el la Jocurile Olimpice sa mearga si selectionerul care va fi instalat la "tineret". In cele din urma, Mutu a fost alesul, iar "briliantul" a evitat sa vorbeasca clar despre acest subiect, insa Radoi a adus ultimele lamuriri si spune ca fostul jucator al Fiorentinei a preferat sa evite o situatia in care Romania sa aiba doi oameni pe banca care sa dea indicatii.

"Inainte ca el sa fie numit, propunerea mea a fost ca oricine este numit sa faca parte din staff-ul nostru. Propunerea a ramas in continuare. El a spus ca prefera asta datorita faptului ca eu o sa fiu antrenor principal si el ar fi vrut sa fie, si nu ar fi vrut sa fie in situatia in care sa dam amandoi indicatii. Ramane de vazut daca ramanem in continuare colegi la Federatie sau va continua ceea ce el vrea sa faca", a spus Mirel Radoi la FRF TV.

Grupa Romaniei de la Jocurile Olimpice arata extrem de bine, cel putin in perspectiva performantelor obtinute in ultimii ani de adversare, fiind formata mai exact din Coreea de Sud, Honduras si Noua Zeelanda.