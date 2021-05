Adrian Mutu, raspuns sincer dupa ce a refuzat Astra! Ce spune fostul selectioner despre continuarea la nationala de tineret 

Contractul lui Adrian Mutu cu Federatia Romania de Fotbal a expirat.

"Briliantul" a fost unul dintre oamenii propusi pentru banca Astrei in acest final de sezon, dupa ce Eugen Neagoe a fost dat afara in urma rezultatelor slabe avute. Mutu recunoaste negocierile cu echipa din Giurgiu, insa anunta ca nu vrea sa-si asume povara de a prelua o formatie aflata pe final de sezon.

"Nu sunt insa genul care sa preia o formatie pe drum, la final de campionat. Prefer un proiect pe care sa-l iau de la inceput. E motivul pentru care nu am dorit sa dau curs ofertei de la Astra. Sunt discutii in Italia, in Serie B, dar si in primele ligi din Turcia si Israel.

Mi-e greu sa fac acum o evaluare ce sanse sunt sa merg mai departe cu echipa U21, fiindca telefonul poate suna in orice moment cu vreo oferta clara la nivelul unui club. Am in continuare relatii foarte civilizate cu federatia. Federalii au inteles dorinta mea, au acceptat sa existe o perioada de gandire din partea mea, iar in cateva zile vom trage o concluzie", a spus Adrian Mutu pentru GSP.