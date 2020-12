Adrian Mutu a dat cartile pe fata despre relatia pe care o are cu Nelutu Varga: "Nu am negat relatia pe care o am cu el! "De cate ori ma vedea imi spunea ca ma vrea"

Adrian Mutu a vorbit despre informatiile care au aparut in presa, conform carora a fost foarte aproape de Juventus.

Dan Petrescu a incetat contractul cu CFR Cluj pe cale amiabila, iar dupa acest lucru, Mutu era anuntat ca favorit pentru a ocupa postul de principal pe banca ardelenilor. Totusi, Mutu nu a confirmat aceste zvonuri si a declarat ca nu a primit nicio oferta oficiala de la campioana din Liga 1.

"Nu am negat relatia pe care o am cu Nelutu Varga. De aici pana la ceva oficial e cale lunga. De-asta nici nu am vorbit despre subiect. Nu aveam ce sa declar, daca nu am primit nimic oficial. In afara de ceea ce am citit in presa, in rest nimic. Au fost vorbe, de cate ori ma vedea imi spunea ca ma vrea. De aici pana la oferta e cale lunga. Nu am primit nicio oferta oficiala. Eu sunt antrenor sub contract. Daca cineva ma vrea, stie ce are de facut. Unu, am o clauza, doi, ar trebui sa vorbeasca cu mine.

Daca m-ar suna Fiorentina, da ar fi tentant. CFR, Craiova, FCSB...sunt echipe care iti fac cu ochiul. Sunt multi antrenori care ar vrea sa antreneze aceste echipe. Altii, cred ca ar si plati. Sunt antrenor sub contract si am obtinut o performanta importanta.

De unde stii ca ceilalti din club nu m-au vrut? Presa a scris ca am batut palma si eu eram acasa, imi spunea mama ce se intampla. In interior, in club, probabil ca au fost discutii. Ca unii vor sa manipuleze, probabil ca asa le arunca si in presa. Eu nu eram un antrenor fara job, nu eram pe strada. Sunt antrenorul nationalei U21.

Nici cu FC Arges nu a fost nimic adevarat. Eu vreau sa-mi consolidez cariera, in sensul de continuitate. Trec printr-o perioada buna si vreau sa ma bucur de ea. Ca sunt pe lista unor echipe, inseamna ca am facut lucruri bune. Dar vreau sa fac totul treptat. Cand o sa merg la un club, vreau ca acel club sa fie organizat, cu un sistem de management bun", a declarat Adrian Mutu pentru Telekom Sport.