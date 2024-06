Înainte de participarea la EURO 2024, echipa națională a României va disputa două meciuri de pregătire, cu Bulgaria (4 iunie) și cu Liechtenstein (7 iunie).

Selecționerul Edward Iordănescu a vorbit la conferința de presă inclusiv despre situația contractului său cu FRF.

Iordănescu cere concentrare: ”Nu este o prioritate contractul meu”

”Focusul meu este pentru cele două jocuri amicale, vreau ca și echipa sa rămână concentrată, trebuie să ne concentrăm acolo, sunt ultimele repetiții și am așteptări mari, cu toate că sunt conștient că nu e automat că ce se va întâmpla mâine și peste patru zile se va întâmpla și la EURO.

Concentrarea merge acolo si vreau ca echipa să înțeleagă că asta este o prioritate.

În ceea ce mă privește, imediat după calificare, pentru mine personal nu este o prioritate contractul meu, prioritatea este pregătirea turneului final, din păcate ne-a lipsit atât de mult și încercăm acum să dăm tot ce avem mai bun, să gestionăm cât mai bine momentele, să facem o analiză cât mai bună, să parcurgem etapele astea câte au mai rămas, cât mai concret, cât mai eficient și să reușim la turneul final, să propunem cea mai bună versiune a noastră.

”Referitor la contractul meu, au fost discuții”

Referitor la contractul meu, sigur că e un subiect de interes, și pentru mine este foarte important, știu că și băieții sunt atenți la lucrul ăsta, dar nu a fost o prioritate.

Mărturisesc faptul că au fost mai multe discuții, ceea ce este normal, din punctul meu de vedere este firesc, in momentul de față pentru mine este foarte clar ce așteaptă FRF de la mine, de la stafful meu, în cazul unei prelungiri.

Vorbim de patru ani și de multe responsabilități, este foarte clar și ce resurse are la dispozitie FRF pentru a ne ajuta si pentru a ne susține munca, ca noi să putem să atingem obietivele propuse.

La fel de tare vreau să subliniez faptul că nu am fost doar mulțumit, foarte mulțumit de tratamentul pe care l-am avut din partea Federației, din partea președintelui, am simțit tot timpul suport, am simțit încredere, am simțit oameni care mi-au fost alături.

Asta îți dă un anumit confort, dar cred că la rândul meu, împreuna cu stafful, am livrat, asta este realitatea, am îndeplinit obiectul și în același timp am arătat că stăpânim munca pe care o facem, cu siguranță dorim să fim din ce în ce mai competitivi, rămâne provocarea pentru FRF să găsească formula potrivită ca toate aceste elemente să fie puse într-un contract și să se ia decizia cea mai bună pentru Echipa Națională.

Ce se va întâmpla în zilele viitoare cu contractul meu vă spun sincer că nu stăpânesc”, a declarat Iordănescu junior.