EXCLUSIV | Adrian Mutu este dorit intr-un campionat exotic! Poate primi un salariu de peste 10 ori mai mare decat la Romania U21

Selectionerul de la tineret ar putea ajunge in Asia, putand antrena intr-una dintre cele mai mari tari ale lumii.

Mutu ar fi dorit de North East United FC, club din orasul indian Guwahati, capitala statului Assam si cea mai mare metropola din nord-estul Indiei. "The Highlanders" joaca pe stadionul Indira Gandhi Athletic Stadium (35.000 locuri) si este detinut de John Abraham, unul dintre cei mai cunoscuti actori si modele masculine din India, care a devenit si un puternic producator de filme la Bollywood, prin compania JA Entertainment. Acesta are o avere estimata la aproximativ 50 de milioane de dolari si a fost desemnat de autoritatile din Assam sa fie figura proiectului noului club, fondat in 2014, pentru a atrage publicul local la meciuri. Echipa a fost antrenata in sezonul trecut de interimarul Khalid Jamil, dupa despartirea de spaniolul Gerard Nus.

Echipa din Guwahati ii are sub contract pe stranierii Khassa Camara (Mauritania), Federico Gallego (Uruguay), Idrissa Sylla (Guinea), Dylan Fox (Australia), Benjamin Lambot (Belgia), Luis Machado (Portugalia), Kwesi Appiah (Anglia) si Deshorn Brown (Jamaica), dar si pe internationalii indieni Subhasish Roy Chowdhury, Ashutosh Mehta, Lalengmawia si Mashoor Shereef. In stagiunea trecuta, incheiata pe 13 martie 2021, United a terminat sezonul regulat pe locul al treilea si s-a calificat pentru play-off-ul AFC Cup 2022. In play-off Indian Super League, a pierdut in fata lui ATK Mohun Bagan (1-1, 1-2).

Oficialitatile locale vor sa castige titlul de campioana in India, pentru a mari renumele orasului Guwahati si al regiunii Assam. Guwahati are aproape 1.3 milioane de locuitori, este un puternic centru universitar si unul dintre orasele cu cu cea mai puternica dezvoltare din India. Aici exista importante companii din industriile petroliera, financiara, farmaceutica, agroalimentara, textila, electronica, IT si de procesare a ceaiului, dar si un port mare pe raul Brahmaputra. India se pregateste sa preia mai multe sute de mari companii straine care vor sa plece din China, din cauza climatului economic tot mai dificil creat de autoritatile comuniste si a boicotarii produselor "Made in China" in urma declansarii pandemiei de coronavirus, dar vrea sa aiba si una dintre cele mai bine finantate ligi de fotbal din Asia.

Mutu detine licenta PRO UEFA, obtinuta in decembrie 2020, iar salariul sau la FRF este de 5.000 de euro plus cheltuieli decontate, dar in India ar putea castiga peste 50.000 de dolari pe luna. In ultimul an, el a mai fost in contact cu echipe din Liga 1, Turcia, zona Golfului Persic si liga secunda italiana, dar a preferat sa ramana la carma nationalei de tineret. In perioada 21 iulie - 7 august, el trebuie sa conduca, impreuna cu Mirel Radoi, echipa U23 a Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mutu a jucat in India, in sezoanele 2015 si 2016, la FC Pune City, club desfiintat intre timp, unde primea un salariu de 500.000 de euro pe sezon.

Adrian Mutu (42 ani) a jucat ca atacant la FC Arges (1996-1998), Dinamo (1998-1999), Inter Milano (1999-2000), Hellas Verona (2000-2002), Parma (2002-2003), Chelsea (2003-2004), Juventus (2005-2006), Fiorentina (2006-2011), Cesena (2011-2012), Ajaccio (2012-2014), Petrolul Ploiesti (2014), Pune City (2015-2016) si ASA Tg. Mures (2016). El are 77 de selectii si 35 de goluri pentru echipa nationala a Romaniei, cu care a participat la Euro 2000 si Euro 2008, si a fost desemnat cel mai bun jucator roman al anului de patru ori (2003, 2005, 2007, 2008). Ca antrenor, a pregatit-o neoficial pe ASA Tg. Mures, pentru o scurta perioada de timp, apoi a fost principal la FC Voluntari (2018) si Al Wahda U21 (2018-2019). A fost numit selectionerul Romaniei U21, la inceputul anului 2020, reusind sa califice echipa la Euro 2021 si sa termine grupa neinvins, dupa meciurile cu Olanda (1-1), Ungaria (2-1) si Germania (0-0).