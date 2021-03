Cristi Munteanu nu mizeaza pe Ionut Radu: "Daca joaca in Italia, poate fi titularul nationalei in urmatorii 10 ani. Dar nu apara"

Fostul portar al lui Dinamo, Otelul si FC National nu crede ca jucatorul lui Inter Milano este luat in considerare pentru titularizarea la debutul in preliminariile CM 2022.

Fara Ciprian Tatarusanu (AC Milan), Silviu Lung (Kayserispor) si Costel Pantilimon (Denizlispor), care si-au anuntat retragerea de la echipa nationala in ultimul an, fara Cristi Balgradean (CFR Cluj), accidentat la echipa de club, cu Valentin Cojocaru (Viitorul), lasat pe lista extinsa, si cu Andrei Vlad (FCSB), Mihai Aioani (Chindia) si Mihai Esanu (Dinamo) plecati la Campionatul European U21, selectonerul Mirel Radoi trebuie sa ia o decizie in privinta portarului titular in meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia, avand la dispozitie patru variante. Fostul portar Cristi Munteanu, crede ca titularul dintre buturi va fi ales dintre David Lazar (Astra) si Florin Nita (Sparta Praga), din moment ce ultimul meci jucat de Ionut Radu (23 ani) a fost pentru Genoa, pe 9 ianuarie 2020, intr-un meci din Cupa Italiei cu Torino.

"Nu mai ii avem la dispozitie pe Tatarusanu, Lung si Pantilimon, dar postul de portar a fost unul unde nu am suferit in ultimii ani. Nu am avut probleme intre buturi. Cred ca selectionerul va alege un portar care are meciuri in picioare, cred ca va alege intre Nita si Lazar. Toti cei patru portari din lot sunt foarte buni, dar e firesc sa joci cu un portar care a avut continuitate. Trebuie sa ai meciuri in picioare, ca portar e foarte greu sa te pastrezi in forma, daca nu joci. Iti pierzi reperele, anticipatia... E motivul pentru care cred ca Radoi va alege dintre Nita si Lazar.

Imi pare rau de Ionut Radu. E un portar care a pierdut un an de zile, nu a jucat deloc la Parma si la Inter Milano. Daca avea meciuri in picioare, putea fi luat in calcul ca portarul titular pentru urmatorii 10 ani. Are niste calitati foarte bune, e inalt, are curaj, reflexe si o nebunie frumoasa, e cel putin la nivelul lui Tatarusanu, dar ii trebuie meciuri in picioare. E la o echipa mare si e greu sa il scoata pe Handanovici din poarta. Desi are aproape 37 de ani, slovenul e printre cei mai buni portari din lume. Se misca inca bine si Radu poate invata multe de la el, desi nu joaca la Inter", a spus Munteanu pentru Sport.ro.

Meciul dintre Romania si Macedonia de Nord este programat in aceasta seara, de la ora 21:45, si va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.