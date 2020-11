Ionut Radu ar putea ramane fara antrenor la Inter! Conte e aproape sa fie DEMIS inaintea duelului de foc cu Real Madrid

Inter a obtinut doar o remiza in partida de acasa contra celor de la Parma.

Antonio Conte i-a enervat pe cei din conducerea lui Inter dupa ultimul egal din campionat. Echipa era condusa de catre Parma cu scorul de 2-0, iar formatia din Milano a egalat in minutul 92 al partidei prin Perisic.

Echipa lui Conte a pierdut in urma cu putin timp derby-ul orasului contra lui AC Milan, scor 2-1, si se afla pe locul 6 in campionat cu doar 11 puncte in sase etape.

Nici in Champions League Interul nu o duce mai bine, in doua partide a obtinut doar un singur punct pe terenul celor de la Sahtior. Inter Milano va juca marti in deplasare contra Realului, iar o eventuala infrangere ar diminua considerabil sansele de calificare ale echipei.

Presa din Italia scrie ca Antonio Conte este foarte aproape de a fi inlocuit, iar variantele de schimbare sunt Mauricio Pochettino si Max Allegri, amandoi liberi de contract de ceva vreme.

Pentru partida din UEFA Champions League, Inter nu-i va avea la dispozitie pe Sanchez si Lukaku. Cei doi sunt incerti si au lipsit si in partida de sambata cu Parma.