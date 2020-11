Anuntul pe care Ionut Radu il astepta la Inter! Antonio Conte l-a trecut pe lista pentru meciurile din Champions League

Radu a fost trecut pe lista jucatorilor din Champions League de catre Inter Milano.

Fostul portar al nationalei U21 s-a refacut dupa ce a fost infectat cu COVID-19 si a revenit in lotul italienilor. Radu a fost depistat pozitiv in octombrie, iar din cauza asta nu a fost inclus de Antonio Conte pe lista UEFA.

Lista UEFA se poate modifica in cazul portarilor accidentati, chiar in timpul desfasurarii grupelor, astfel ca Radu a fost introdus in locul lui Daniele Padelli.

Grupa B este condusa de Borussia Monchengladbach cu 6 puncte. Sahtior si Real Madrid ocupa urmatoarele doua pozitii cu cate 4 puncte, iar Inter este pe ultimul loc cu 2 puncte.

Inter Milano va juca pe teren propriu, miercuri, de la ora 22, impotriva lui Real Madrid. In tur, spaniolii s-au impus cu 3-2