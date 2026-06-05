După un sezon în care FCSB a ratat în premieră calificarea în play-off, dar a obținut calificarea în Conference League în urma barajului, Gigi Becali a anunțat că la echipă sunt așteptați șase jucători noi, inclusiv un atacant.

Gigi Becali, dispus să ofere și 3 milioane de euro pentru noul atacant de la FCSB

Becali anunță că ar fi dispus să ofere o sumă colosală pentru un atacant din străinătate, chiar până la 3 milioane de euro, însă pentru moment nu a identificat un jucător care să merite o astfel de sumă.

"Eu pot da și două milioane, și trei milioane de euro pentru un atacant. Dar nu l-am găsit. Dacă găseam unul de 3 milioane, dădeam.

La noi în țară nu ai pe cine să dai. Merită vreunul două milioane? Doar Bîrligea merită două, atât", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV.

Recent, Mihai Stoica a anunțat că îi va prezenta lui Gigi Becali o listă cu mai mulți atacanți din străinătate pentru FCSB. Rămâne de văzut ce variantă va alege fosta campioană și la cât se va ridica suma mutării.

FCSB a plătit 3 milioane de euro doar pentru Bîrligea și Coman

Cei mai scumpi jucători transferați vreodată de FCSB au fost Daniel Bîrligea, de la CFR Cluj, și Florinel Coman, de la FC Viitorul, ambii pentru 3 milioane de euro.

În primă fază, Daniel Bîrligea a fost achiziționat cu aproximativ două milioane de euro, însă suma totală a crescut ulterior în urma achitării unor procente și clauze suplimentare.