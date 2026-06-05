Naţionala României a pierdut vineri, la Riga, cu reprezentativa Letoniei, scor 0-3, în primul meci de la turneul 4 al European League 2026.

Scorul pe seturi a fost 22-25, 21-25, 22-25.

Echipa antrenată de Sergiu Stancu se va duela sâmbătă cu reprezentativa Kosovo, care va întâlni în ultima zi Letonia.

Urmează turneul de la Mioveni, la care tricolorii se vor duela cu Azerbaidjan (12 iunie) şi Spania (14 iunie). Al treilea turneu este găzduit de Tirana, România urmând a întâlni Danemarca (20 iunie) şi Albania (21 iunie).

Primele patru clasate la finalul European League 2026 vor obţine automat calificarea la Campionatul European din 2028.

La startul ediţiei din 2026 a European League se află 27 de echipe. Obiectivul naţionalei României este calificarea în semifinale.

Urmează participarea la Campionatul European (9-26 septembrie), iar tricolorii vor juca în grupa D, găzduită de Cluj-Napoca, în compania Letoniei, Franţei, Germaniei, Turciei şi Elveţiei, informează News.ro.

„O seară de uitat”

„O seară de uitat cât mai repede, un meci în care nimic nu a funcționat. România pierde 0-3 în fața Letoniei, la Riga, la capătul unei evoluții slabe. Gazdele au avut cifre mai bune la toate capitolele, au controlat fiecare set și au pus capăt jocului în ceva mai mult de o oră și jumătate.

Bela Bartha și Alexandru Rață, cu 13 puncte fiecare, au fost principalii realizatori ai echipei noastre. Mâine urmează jocul doi, la Riga, contra Kosovo. E un start ratat, dar mai sunt cinci meciuri în faza grupelor, și putem recupera terenul pierdut”, a postat FR de Volei după meci pe rețelele sociale.