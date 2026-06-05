”Nu” pentru FCSB! Au picat negocierile pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali: ”Nu ne-am înțeles!”

”Nu” pentru FCSB! Au picat negocierile pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali: ”Nu ne-am înțeles!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB încearcă să se întărească pentru noul sezon în care roș-albaștrii se vor lupta pe trei fronturi: campionat, Cupa României și preliminariile Conference League.

TAGS:
Anderson CearaFCSBCsikszeredaMihai Stoica
Din articol

Roș-albaștrii lucrează în momentul de față la mai multe mutări.

Transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat

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Gigi Becali și-a dorit să transfere în această vară și un jucător din Superliga României, pe brazilianul Anderson Ceara, mijlocașul celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc. 

Roș-albaștrii au negociat în ultimele zile cu reprezentanții clubului din Miercurea Ciuc, însă se pare că mutarea a picat. Din punctul de vedere al roș-albaștrilor, ciucanii au solicitat o sumă mult prea mare în schimbul fotbalistului, motiv pentru care Gigi Becali & co. au decis să pună punct negocierilor. 

Mihai Stoica a oferit mai multe detalii despre discuțiile cu privire la Anderson Ceara, dar și despre mijlocașul celor de la Zeleznicar Pancevo, Stefan Pirgic, un alt jucător dorit de fosta campioană a României. 

Au răspuns cei de la Csikszereda pentru Ceara. Nu ne-am înțeles. Pretențiile au fost prea mari. Pentru Stefan Pirgic o să dureze. Dacă se va ajunge la un numitor comun, o să dureze. E un jucător foarte interesant. Nu știm ce valoare are. Nouă ne-a plăcut și l-am pus cap de listă ca mijlocaș central. O să ne orientăm”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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