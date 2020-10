Prima reactie a lui Ionut Radu dupa ce a fost testat POZITIV de Covid-19! Mesajul portarului roman 

Ionut Radu (23 ani) a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Inter a anuntat cazurile de coronavirus de la club, iar printre jucatorii infectati s-a numarat si Ionut Radu.

Portarul roman a avut un mesaj pe care l-a postat pe Instagram dupa ce a aflat ca este infectat cu coronavirus, in care a vorbit despre starea in care se afla.

"Din pacate, astazi am primit vestea rezultatului pozitiv la testul de Covid-19, cu toate astea sunt asimptomatic. Am intalnit multe impedimente in viata si am avut oportunitatea sa invat inca de mic ca 'ceea ce nu te doboara, te face mai puternic'.

Va rog sa ascultati sfaturile medicilor si sa urmati recomandarile autoritatilor.

In acelasi timp, vreau sa va multumesc tuturor pentru mesajele trimise si pentru grija pe care am simtit-o in timp ce le citeam. Sunt nerabdator sa imi reiau activitatea si sa ma intorc pe teren, mai determinat ca niciodata", a scris Radu pe Instagram.

Serie A Inter Ionut Radu