Cristi Chivu continuă pe banca lui Inter după un sezon de excepție. Tehnicianul român a reușit să câștige atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei în primul său sezon complet la nivel de seniori, iar conducerea clubului a decis să îl răsplătească cu un nou contract.

Președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, a confirmat că înțelegerea antrenorului român a fost deja prelungită, urmând ca anunțul oficial să fie făcut în perioada următoare.

Beppe Marotta: „Chivu și-a prelungit deja contractul până în 2028”

Prezent la evenimentul de prezentare a programului noului sezon din Serie A, oficialul nerazzurrilor a vorbit despre situația lui Cristi Chivu.

„Chivu și-a prelungit deja contractul până în 2028, o vom anunța în următoarele zile”, a declarat Marotta, citat de Gazzetta dello Sport.

După cum v-a prezentat Sport.ro zilele trecute, noua înțelegere va fi valabilă până în vara anului 2028 și va include o opțiune de prelungire până în 2029, care poate fi activată de club.

Creștere salarială!

În plus, noul contract vine și cu o creștere salarială importantă, de la aproximativ 2,5 milioane de euro pe an, cu bonusuri incluse, la aproape 4 milioane de euro.

Discuțiile dintre antrenor și conducere nu s-au limitat doar la contract, ci și la proiectul sportiv, informează Corriere dello Sport.

Chivu se pare că și-ar dori o echipă mai „europeană”, mai verticală și mai intensă, cu un joc adaptat la ritmul Champions League.

Anul acesta, Inter a părăsit Liga Campionilor în faza play-off-ului, unde a fost eliminată surprinzător de Bodo/Glimt, scor general 2-5.