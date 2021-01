BREAKING NEWS | Ionut Radu ar putea pleca de la Inter in aceasta iarna! Portarul ar putea fi implicat intr-un SUPER schimb de jucatori

Ionut Radu s-ar putea desparti de Inter in aceasta perioada de mercato.

Jurnalistii italieni de la Gazzetta dello Sport au anuntat astazi ca portarul in varsta de 23 de ani a fost propus de Inter pentru un transfer la AS Roma.

Romanul nu a mai jucat intr-un meci oficial din 9 ianuarie 2020, cand era la Genoa, la Parma si la Inter fiind doar rezerva. Cu toate astea, Radu ar putea ajunge la Roma.

Oficialii lui Inter si AS Roma negociaza in aceasta perioada schimbul lui Edin Dzeko cu Alexis Sanchez. Pentru a regla diferentele dintre salariile celor doi, milanezii sunt dispusi sa il includa in schimb fie pe Ionut Radu, fie pe Andrea Pinamonti.

"Cele doua cluburi s-au gandit la un artificiu si pot face si o reducere a fondului de salarii. Nu e exclusa optiunea Radu, legat de Inter pana in 2024, mai ales ca Roma are nevoie de un portar valoros si de perspectiva, avand in vedere dificultatile lui Pau Lopez si Mirante", au scris cei de la Gazzetta dello Sport.

Pentru a intari speculatiile jurnalistilor din Italia, recent, agentii goalkeeper-ului au fost vazuti purtand o discutie cu directorul sportiv al celor de la Inter, cel mai probabil despre transferul lui Ionut Radu la Roma.