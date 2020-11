Ionut Radu, moneda de schimb pentru Inter! Italienii vor sa il trimita la alt club din Serie A pentru a aduce un alt portar! Anuntul presei din Italia 

Ionut Radu (23 ani) nu trece prin cele mai bune momente ale carierei.

Adus inapoi de Inter in vara de la Parma, acolo unde nu a reusit sa prinda minute de joc, portarul roman nu a bifat nicio prezenta in poarta finalistei Europa League in acest sezon. Oficialii lui Inter iau in calcul un schimb in urmatoarea perioada de transferuri, iar Radu ar fi cel implicat.

Conform calciomercato.com, italienii vor sa il aduca la echipa pe portarul lui Hellas Verona, ocupanta locului 9 din Serie A, Marco Silvestri si ar vrea sa il ofere pe Radu la schimb.

Oficialii lui Inter vor un inlocuitor puternic, care sa le asigure poarta pe termen lung, in locul capitanului Handanvic, care implineste 37 de ani. Oferta pentru portarul lui Hellas ar urma sa fie prezentata in luna ianuarie.

In 7 meciuri jucate in acest sezon, Silvestri a incasat 5 goluri si a reusit sa mentina poarta intacta in 3 partide.