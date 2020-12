Ce LOVITURA pentru Ionut Radu! Sansele sa prinda primul 11 la Inter s-au PRABUSIT! Cine este portarul care ii poate lua locul lui Handanovic

Chiar daca in noiembrie fanii lui Inter ar fi vrut sa ii dea mai mult sanse lui Ionut Radu, sefii echipei par a fi hotarati ca acest lucru sa nu se intample.

Potrivit publicatiei SemperInter, oficialii lui Inter i-au gasit un inlocuitor lui Samir Handanovic. Italienii isi propun sa obtina transferul lui Juan Musso, goalkeeper-ul in varsta de 26 de ani al lui Udinese.

In aceste conditii, Ionut Radu ar continua sa fie rezerva. Desi este considerat unul dintre cei mai buni tineri portari din Europa, Ionut Radu nu a prins prea multe minute in 2020.

In ianuarie, se transfera de la Genoa la Parma, unde i-a fost rezerva lui Colombi, iar in vara a revenit la Inter, nereusind sa evolueze in tot acest an decat 210 minute.