Anunt de ultima ora al jurnalistilor italieni! Ionut Radu este aproape sa plece de la Inter! Un alt club urias din Serie A este interesat de roman

Anunt de ultima ora a jurnalistilor italieni! Ionut Radu este aproape sa plece de la Inter! Un alt club urias din Serie A este interesat de roman.

Jurnalistii italieni Armando Areniello si Pierluigi Crivelli anunta ca sunt sanse mari ca acest transfer sa se realizeze, datorita relatiilor bune in care se afla cele doua cluburi, iar in aceasta afacere ar urma sa fie inclus si portarul roman, Ionut Radu.

Cei doi jurnalisti precizeaza ca Radu este foarte apreciat de antrenorul napoletanilor, Genaro Gattuso, iar clubul patronat de Aurelio de Laurentis s-a interesat de portarul de 23 si in sezonul trecut.

Aceeasi sursa noteaza ca Radu este evaluat de Napoli la 10-15 milioane de euro.

In cazul in care aceasta tranzactie s-ar materializa, ar fi un pas important inainte pentru Ionut Radu. Acesta ar urma sa fie titular la Napoli, in contextul in care Meret merge pe San Siro, iar David Ospina nu mai vrea sa ramana pe San Paolo, avand mai multe propuneri din Franta, Italia si Spania. Astfel, singurul concurent pe post al lui Radu ar ramane Nikita Baranovsky, care nu a debutat inca in Serie A, desi are 24 de ani.

Ionut Radu a avut o perioada extrem de buna in prima parte a sezonului trecut la Genoa, unde a avut evolutii foarte apreciate. Portarul roman a fost insa scos din poarta genovezilor odata cu revenirea la echipa a lui Mattia Perin, revenit dupa un imprumut la Juventus.

In total, Radu a evoluat in 51 de meciuri in Serie A pentru Genoa si Inter.