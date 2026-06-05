În vârstă de 42 de ani, Nikol Kovalchuk a scris istorie în alpinism: la data de 27 mai, a escaladat vârful Everest, înalt de 8.849 de metri, fără tub de oxigen.

Marc Andre ter Stegen, față în față cu relansarea carierei! Neamțul este dorit de un club uriaș

FCSB nu i-a înregistrat contractul și a semnat cu rivala din Superliga! MM Stoica a făcut lumină: ”Gigi a zis: 'Bă, de ce nu îi bagi contractul?'”

În mod normal, alpiniștii care se încumetă să cucerească Everestul folosesc tuburi de oxigen, deoarece la o altitudine de peste 8.000 de metri aerul este rarefiat și sărac în oxigen, motiv pentru care oboseala se simte mult mai puternic, iar corpul cedează din cauza acumulării de dioxid de carbon.

În aventura sa, Nikol Kovalchuk, care are și cetățenie americană, a fost însoțită de alpinistul nepalez Nirmal Purja.

”Escaladarea Muntelui Everest este o provocare remarcabilă în sine, dar realizarea acestui lucru fără oxigen duce dificultatea la un cu totul alt nivel și necesită ani de experiență, pregătire și forță mentală”, au transmis cei de la Elite Exped, compania fondată de Purja.

Nikol Kovalchuk este soția hocheistului Ilya Kovalchuk, sportiv medaliat la Jocurile Olimpice.