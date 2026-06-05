GALERIE FOTO Uimitor! O rusoaică, mamă a patru copii, a scris istorie în alpinism: a escaladat Everestul fără tub de oxigen

Uimitor! O rusoaică, mamă a patru copii, a scris istorie în alpinism: a escaladat Everestul fără tub de oxigen Alte sporturi
SPORT.RO
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Muntele Everest reprezintă apogeul pentru majoritatea alpiniștilor profesioniști, dar o femeie din Rusia a doborât orice record.

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Din articol

În vârstă de 42 de ani, Nikol Kovalchuk a scris istorie în alpinism: la data de 27 mai, a escaladat vârful Everest, înalt de 8.849 de metri, fără tub de oxigen. 

Nikol Kovalchuk a escaladat Everestul fără tub de oxigen

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În mod normal, alpiniștii care se încumetă să cucerească Everestul folosesc tuburi de oxigen, deoarece la o altitudine de peste 8.000 de metri aerul este rarefiat și sărac în oxigen, motiv pentru care oboseala se simte mult mai puternic, iar corpul cedează din cauza acumulării de dioxid de carbon. 

În aventura sa, Nikol Kovalchuk, care are și cetățenie americană, a fost însoțită de alpinistul nepalez Nirmal Purja.

Escaladarea Muntelui Everest este o provocare remarcabilă în sine, dar realizarea acestui lucru fără oxigen duce dificultatea la un cu totul alt nivel și necesită ani de experiență, pregătire și forță mentală”, au transmis cei de la Elite Exped, compania fondată de Purja.

Nikol Kovalchuk este soția hocheistului Ilya Kovalchuk, sportiv medaliat la Jocurile Olimpice.

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